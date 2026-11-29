Соответствующие данные были опубликованы в опросе Sigma Dos.

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Какие результаты прогнозируются партиям?

Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо может получить от 129 до 134 мест в нижней палате парламента. Ультраправая партия Vox, по прогнозам, получит от 44 до 48 мандатов.

Таким образом, при верхней границе прогноза две партии вместе будут иметь 182 места в 350-местном Конгрессе. Для парламентского большинства им необходимо не менее 176 мандатов.

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) Педро Санчеса, по оценкам социологов, может получить от 119 до 124 мест. Чтобы остаться у власти, социалистам придется договариваться о поддержке более широкого объединения левых и региональных партий.

По данным экзит-пола, проведенного по заказу RTVE, Народная партия набирает 32,2% голосов, социалисты – 28,8%, а Vox – 16,2%. Ультралевый "Широкий фронт" может набрать менее 6%.

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Если Vox войдет в правительство вместе с Народной партией, это станет беспрецедентным случаем для Западной Европы и первым приходом ультраправых к власти в Испании со времен диктатуры Франсиско Франко.

Педро Санчес объявил о досрочном голосовании на фоне жилищного кризиса и масштабных протестов в стране. Одним из поводов для общественного возмущения стало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, где она прожила большую часть жизни. Вскоре после этого женщина скончалась.

Правительство пыталось ввести меры по улучшению доступности жилья, в частности ограничить выселения и урегулировать аренду. Однако парламент не поддержал соответствующие инициативы.

Позиции социалистов также ослабили неудачи на региональных выборах и коррупционные скандалы, связанные с близкими соратниками Санчеса.

В то же время явка на выборах была рекордной. По данным Министерства внутренних дел Испании, по состоянию на 14:00 проголосовали 45,74% избирателей, а к 18:00 показатель достиг 68,1%. Это значительно больше, чем на предыдущих выборах.

Более 38 миллионов испанцев имели право голоса. Официальные результаты выборов ожидались после закрытия участков.