Про це повідомляє ізраїльський 13 канал.

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Чому Нетаньягу та Айзенкот не дійшли згоди щодо уряду?

Зустріч політиків не дала результатів у питанні створення уряду національної єдності. Джерело з оточення Нетаньягу заявило, що після переговорів стало зрозуміло: Айзенкот не зацікавлений у формуванні такого уряду.

Сьогодні стало очевидно, що Айзенкот не зацікавлений у створенні уряду національної єдності– сказав співрозмовник телеканалу.

У спільній заяві за підсумками зустрічі сторони зазначили, що переговори відбулися "в діловій атмосфері". Також там наголосили, що політики намагалися подолати серйозні розбіжності, які існують між ними.

Однак домовитися про спільний уряд і можливу ротацію на посаді прем'єр-міністра їм не вдалося.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запропонував політичному супернику Гаді Айзенкоту угоду про розподіл влади. За її умовами, лідер опозиції першим обійме посаду глави уряду, а Нетаньягу стане змінним прем'єр-міністром.

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Водночас він не уточнив, скільки триватиме початковий термін прем'єрства Айзенкота. Той погодився обговорити основні принципи співпраці, але нагадав, що ще тиждень тому передав Нетаньягу власну пропозицію зі значними поступками й досі не отримав відповіді.

Після виборів 27 жовтня партія "Лікуд" стала найбільшою в Кнесеті, однак блок Нетаньягу не здобув більшості, тож сформувати коаліцію тепер намагається Айзенкот. Водночас політичні союзники Айзенкота назвали ініціативу прем'єра блефом, а скепсис посилює досвід 2020 року, коли Нетаньягу не передав посаду Бенні Ганцу, як передбачала угода про ротацію.