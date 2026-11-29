Об этом сообщает израильский 13-й канал.

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Почему Нетаньяху и Айзенкот не пришли к соглашению по поводу правительства?

Встреча политиков не принесла результатов в вопросе создания правительства национального единства. Источник из окружения Нетаньяху заявил, что после переговоров стало ясно: Айзенкот не заинтересован в формировании такого правительства.

Сегодня стало очевидно, что Айзенкот не заинтересован в создании правительства национального единства– сказал собеседник телеканала.

В совместном заявлении по итогам встречи стороны отметили, что переговоры прошли "в деловой атмосфере". Также там подчеркнули, что политики пытались преодолеть серьезные разногласия, существующие между ними.

Однако договориться о совместном правительстве и возможной ротации на посту премьер-министра им не удалось.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил политическому сопернику Гади Айзенкоту " соглашение о разделении власти ". По ее условиям, лидер оппозиции первым займет пост главы правительства, а Нетаньяху станет временным премьер-министром.

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В то же время он не уточнил, сколько продлится первоначальный срок премьерства Айзенкота. Айзенкот согласился обсудить основные принципы сотрудничества, но напомнил, что еще неделю назад передал Нетаньягу собственное предложение со значительными уступками и до сих пор не получил ответа.

После выборов 27 октября партия "Ликуд" стала крупнейшей в Кнессете, однако блок Нетаньяху не набрал большинства, поэтому сформировать коалицию теперь пытается Айзенкот. В то же время политические союзники Айзенкота назвали инициативу премьера блефом, а скептицизм усиливает опыт 2020 года, когда Нетаньяху не передал пост Бенни Ганцу, как того предусматривало соглашение о ротации.