Об этом сообщает CNN. Свое предложение глава израильского правительства опубликовал в сети X.

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Что Нетаньяху предложил своему сопернику?

В заявлении израильский премьер подчеркнул, что "единство – это насущная потребность сегодняшнего дня". Он заявил, что его партия "Ликуд" остается крупнейшей политической силой в парламенте, поэтому именно он должен возглавить правительство национального единства или первым занять пост премьера по ротационной схеме.

Однако Нетаньяху заверил, что готов отложить собственные амбиции и позволить Айзенкоту первым возглавить правительство. Сам он в таком случае стал бы временным премьер-министром. В то же время политик не уточнил, сколько продлится первоначальный срок полномочий его соперника.

Нетаньяху призвал партии "Ликуд" и "Яшар" Айзенкота немедленно начать переговоры и выразил надежду, что обе стороны будут готовы к компромиссам.

Как отреагировал Айзенкот на предложение Нетаньяху?

Айзенкот пригласил Нетаньяху и его команду к переговорам по основным принципам и вопросам политики. В то же время он напомнил, что еще неделю назад передал премьеру через секретный канал подробное предложение со значительными уступками, но до сих пор не получил ответа.

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Ранее Айзенкот заявлял, что вопрос единства касается прежде всего сути и ценностей, а не того, кто будет занимать ту или иную должность. Он также обвинял "Ликуд" в нежелании идти на компромиссы и затягивании переговоров.

Позже в партии Нетаньяху сообщили, что политики пообщались по телефону и договорились встретиться утром 29 ноября.

Сможет ли Айзенкот сформировать правительство без Нетаньяху?

После парламентских выборов 27 октября партия "Ликуд" стала крупнейшей в Кнессете, однако блок Нетаньяху не набрал необходимого большинства для формирования правительства. Теперь попытку создать коалицию предпринимает Айзенкот. У него есть время до 20 декабря, а в случае продления срока – еще две недели.

Политик уже подписал коалиционное соглашение с правой партией "Наш дом Израиль" и левой политической силой "Демократы". Также он ведет переговоры с ультраортодоксальной партией "Иудаизм Торы", которая годами поддерживала Нетаньяху.

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В то же время несколько политических союзников Айзенкота назвали предложение премьера блефом, призванным выиграть время и сорвать попытки отстранить его от власти.

Для формирования правительства Айзенкоту также может понадобиться поддержка арабских партий. В частности, лидер партии "Раам" Мансур Аббас заявил, что ХАМАС является террористической организацией. Это может приблизить его политическую силу к сотрудничеству с Айзенкотом, одним из условий которого является признание ХАМАС террористической организацией и обязательство ликвидировать ее.

Почему Нетаньяху могут не доверять?

Скептицизм в отношении предложения премьера связан с его предыдущим опытом договоренностей о ротации власти. После выборов 2020 года Нетаньяху сформировал правительство национального единства со своим тогдашним соперником Бенни Ганцем. По соглашению Нетаньяху должен был занять пост премьера первым, а впоследствии передать его Ганцу.

Однако этого не произошло. Нетаньяху отказался утверждать государственный бюджет, что автоматически привело к новым выборам и распаду правительства еще до того, как Ганц должен был стать премьер-министром.

Поэтому нынешнее предложение Нетаньяху вызывает вопросы о том, действительно ли он готов передать власть сопернику.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог поручил именно Гади Айзенкоту сформировать новое правительство.