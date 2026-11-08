В Израиле могут сменить премьер-министра: президент поручил сопернику Нетаньяху сформировать правительство

Об этом сообщил израильский телеканал N12.

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Кто сформирует новое правительство Израиля?

Президент Ицхак Герцог решил поручить формирование правительства лидеру партии "Яшар" Гади Айзенкоту. Перед этим он провел переговоры с представителями политических сил, а также отдельно встретился с Биньямином Нетаньяху и Айзенкотом.

Официальная церемония вручения мандата запланирована на 8 ноября в 17:00 в президентской резиденции.

После получения мандата у Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. При необходимости президент сможет продлить этот срок еще максимум на 14 дней.

По данным СМИ, кандидатуру Айзенкота поддержали 67 депутатов Кнессета. Среди них представители всех оппозиционных сионистских партий, а также двух арабских политических сил.

Какие условия Айзенкот выдвинул для создания коалиции?

Накануне политик назвал четыре принципиальных требования, которым должны соответствовать потенциальные партнеры по коалиции:

Признание Израиля еврейским и демократическим государством.

Поддержка ценностей, закрепленных в Декларации независимости.

Введение обязательной военной службы для всех.

Признание ХАМАС террористической организацией и обязательство ликвидировать его военную и административную власть.

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От готовности других партий согласиться с этими условиями будет зависеть формирование будущей коалиции.

Что известно о Гади Айзенкоте?

Гади Айзенкот – израильский политик и бывший высокопоставленный военный, ставший одним из главных политических оппонентов Биньямина Нетаньяху.

В 2015–2019 годах он возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля. Всего Айзенкот прослужил в армии 41 год, пройдя путь до самой высокой военной должности.

Впоследствии он начал политическую карьеру и стал депутатом Кнессета. После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года Айзенкот вошел в состав военного кабинета Израиля.

В 2025 году политик основал центристскую партию "Яшар", а на выборах 2026 года возглавил оппозиционный блок, выступавший против дальнейшего пребывания Нетаньяху у власти.

Напомним, 27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, по результатам которых ни один из политических блоков не набрал достаточного большинства для самостоятельного формирования правительства. Партия Нетаньяху "Ликуд" получила 27 мандатов, тогда как партия Айзенкота "Яшар" – 21. В то же время арабские партии получили рекордные 19 мест в Кнессете, что сделало их поддержку важной для создания новой коалиции.