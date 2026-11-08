В Ізраїлі можуть змінити прем'єра: президент доручив супернику Нетаньягу сформувати уряд

Про це повідомив ізраїльський телеканал N12.

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Хто формуватиме новий уряд Ізраїлю?

Президент Іцхак Герцоґ вирішив доручити формування уряду лідеру партії "Яшар" Гаді Айзенкоту. Перед цим він провів переговори з представниками політичних сил, а також окремо зустрівся з Біньяміном Нетаньягу та Айзенкотом.

Офіційна церемонія вручення мандата запланована на 8 листопада о 17:00 у президентській резиденції.

Після отримання мандата Айзенкот матиме 28 днів для формування уряду. За потреби президент зможе продовжити цей термін ще максимум на 14 днів.

За даними ЗМІ, кандидатуру Айзенкота підтримали 67 депутатів Кнесету. Серед них представники всіх опозиційних сіоністських партій, а також двох арабських політичних сил.

Які умови Айзенкот висунув для створення коаліції?

Напередодні політик назвав чотири принципові вимоги, яких мають дотримуватися потенційні партнери по коаліції:

Визнання Ізраїлю єврейською та демократичною державою.

Підтримка цінностей, закріплених у Декларації незалежності.

Запровадження обов'язкової військової служби для всіх.

Визнання ХАМАС терористичною організацією та зобов'язання ліквідувати його військову й адміністративну владу.

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Від готовності інших партій погодитися з цими умовами залежатиме формування майбутньої коаліції.

Що відомо про Гаді Айзенкота?

Гаді Айзенкот – ізраїльський політик і колишній високопоставлений військовий, який став одним із головних політичних опонентів Біньяміна Нетаньягу.

У 2015 – 2019 роках він очолював Генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю. Загалом Айзенкот прослужив у війську 41 рік, пройшовши шлях до найвищої військової посади.

Згодом він розпочав політичну кар'єру та став депутатом Кнесету. Після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року Айзенкот увійшов до військового кабінету Ізраїлю.

У 2025 році політик заснував центристську партію "Яшар", а на виборах 2026 року очолив опозиційний блок, який виступав проти подальшого перебування Нетаньягу при владі.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, за результатами яких жоден із політичних блоків не здобув достатньої більшості для самостійного формування уряду. Партія Нетаньягу "Лікуд" отримала 27 мандатів, тоді як партія Айзенкота "Яшар" – 21. Водночас арабські партії здобули рекордні 19 місць у Кнесеті, що зробило їхню підтримку важливою для створення нової коаліції.