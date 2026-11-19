Китайська сторона на кожному кроці показувала Путіну його справжнє місце. І воно виявилося дуже далеким від статусу лідера першого рангу. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Сорок хвилин і черговий жарт Трампа

Ранок диктатора почався з двосторонньої зустрічі з Дональдом Трампом. Пропаганда підігрівала до неї інтерес, вихваляючись тим, що лідери бачитимуться двічі за день. Але самі переговори тривали заледве 40 хвилин.

З урахуванням перекладу це була вкрай коротка розмова. Від Росії були присутні Лавров, Силуанов, Ушаков та Дмитрієв, а від США – держсекретар Марко Рубіо та глава Мінфіну Скотт Бессент.

Трамп у розв'язній фамільярній манері кинув диктатору ще здалеку: "Хто це такий? Це мій друг! Радий тебе бачити". Він наговорив компліментів, проте жодних заяв після розмови не пролунало. Сторони не вийшли до преси й мовчки розійшлися.

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Протокольні приниження від Пекіна

Та навряд чи слова Трампа підняли Путіну настрій після того, як його зустрів Китай. Пекін продемонстрував разючий контраст між ставленням до лідера США та очільника Кремля ще біля літака.

Дональда Трампа Сі Цзіньпін зустрів особисто з почестями. Це винятковий випадок: востаннє лідер КНР зустрічав колегу біля трапа ще 1960 року, коли Мао вітав Хрущова. За три каденції Сі подібного не робив ні для кого.

А до літака Путіна прибув лише член політбюро ЦК КПК Цай Ці, який посідає скромне п'яте місце в ієрархії. Це чітко засвідчило, як у Пекіні оцінюють реальну вагу Москви.

Далі знущання продовжилися. Під час появи диктатора на саміті навіть не увімкнули гімн Росії – він заходив під уривок із балету "Лускунчик" Чайковського. Натомість для Трампа оркестр зіграв гімн США.

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Задвірки кадру та окремий стіл

Не менш показовим було спільне фото. Путіна відправили на інший бік – стояти біля дружини лідера КНР Пен Ліюань. Водночас Сі Цзіньпін і Дональд Трамп велично позували поруч.

У мережі завірусилися кадри з кислою міною диктатора: він цілий день жував язика і намагався збагнути, чому з ним не рахуються. А ввечері його взагалі відсадили за окремий стіл, позбавивши змоги поспілкуватися з лідерами під час бенкету.

Чому Трамп грає в "дружбу"

Путіну контакт із Трампом потрібен як повітря – слова про "друга" стали бальзамом після китайських ляпасів. Але навіщо ця вистава Трампу? По-перше, він любить дратувати Європу. Це сигнал союзникам, що без Вашингтона їм буде важко, і що США завжди можуть говорити з Росією напряму. Отже, Європа має активніше просити про допомогу. По-друге, Трампу потрібен видимий успіх. Проте в самих Штатах така тактика викликає скепсис: виборець-республіканець прагне бачити Америку лідером, а не шукачем компромісів із диктатурами.

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Навіть праворадикальні діячі, як-от Лора Лумер, обурюються заграванням із тими, хто допомагає Ірану вбивати військових США і тиражує антизахідні ідеї Дугіна. Зближення з Москвою не викликає захоплення.

Ілюзія "Ялти 2.0"

На тристоронній зустрічі в кожного свої інтереси. Китаю потрібна лібералізація торгівлі та захист експорту. США прагнуть домовленостей про ядерну зброю за участю Пекіна. А Путін марить новим поділом сфер впливу.

Але повернення до Ялти не буде. Європа категорично не сприйме спроб ділити світ за її спиною.

Навіть якщо в Шеньчжені підпишуть розмите комюніке, втілити його не вдасться. Путін може тішитися фамільярними репліками Трампа, але головний підсумок саміту вже очевидний: у великій грі російського диктатора просто відсадили за окремий стіл.