Про це повідомляє офіційний портал уряду Іспанії.

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Як завершилися вибори в Іспанії?

За попередніми результатами виборів до Конгресу (підраховано приблизно 80% голосів) депутатів Народна партія (ПП) здобула 133 місця. Це на чотири мандати менше, ніж на попередніх виборах 2023 року.

Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) прем'єр-міністра Педро Санчеса здобула 117 місць – теж чотири менше, ніж під час попереднього голосування.

Найбільше зростання продемонструвала ультраправа партія Vox. Вона матиме 51 мандат, збільшивши своє представництво в парламенті на 18 місць.

Серед інших політичних сил:

ЄРК – 11 місць;

"Широкий фронт" (ФА) – 10 місць;

EH Bildu – 7 місць;

JxCat – 5 місць;

"Вперед, Андалусія" – 4 місця;

EAJ-PNV – 3 місця;

Compromís-EUPV-Podem-ERPV – 3 місця;

BNG – 2 місця;

UPN-PP – 2 місця;

CCa-1ºCAN – 2 місця.

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Правий блок у складі Народної партії та Vox разом отримав 183 мандати. Для абсолютної більшості в Конгресі, який налічує 350 депутатів, необхідно 176 місць.

Отже, консерватори та ультраправі мають достатньо голосів для парламентської більшості. Це може відкрити їм шлях до формування нового уряду та завершити восьмирічне правління соціалістів на чолі з Педро Санчесом.

Нагадаємо, явка на виборах становила 79,26%. Це на 12,67 відсоткового пункта більше, ніж у 2023 році.