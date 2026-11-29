В Испании подвели итоги выборов / Canva
В Испании 29 ноября были объявлены результаты парламентских выборов. Стоит отметить, что явка на голосование в этом году побила рекорд.
Об этом сообщает официальный портал правительства Испании.
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Как завершились выборы в Испании?
По предварительным результатам выборов в Конгресс (посчитаны около 80% голосов) депутатов Народная партия (НП) получила 133 места. Это на четыре мандата меньше, чем на предыдущих выборах 2023 года.
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса получила 117 мест – тоже на четыре меньше, чем на предыдущих выборах.
Наибольший рост продемонстрировала ультраправая партия Vox. Она получила 51 мандат, увеличив свое представительство в парламенте на 18 мест.
Среди других политических сил:
- ЕРК – 11 мест;
- "Широкий фронт" (ФА) – 10 мест;
- EH Bildu – 7 мест;
- JxCat – 5 мест;
- "Вперед, Андалусия" – 4 места;
- EAJ-PNV – 3 места;
- Compromís-EUPV-Podem-ERPV – 3 места;
- BNG – 2 места;
- UPN-PP – 2 места;
- CCa-1ºCAN – 2 места.
Правый блок в составе Народной партии и Vox в совокупности получил 183 мандата. Для абсолютного большинства в Конгрессе, насчитывающем 350 депутатов, необходимо 176 мест.
Таким образом, консерваторы и ультраправые имеют достаточно голосов для парламентского большинства. Это может открыть им путь к формированию нового правительства и положить конец восьмилетнему правлению социалистов во главе с Педро Санчесом.
Напомним, я явка на выборах я составила 79,26%. Это на 12,67 процентных пункта больше, чем в 2023 году.
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