Об этом сообщает официальный портал правительства Испании.

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Как завершились выборы в Испании?

По предварительным результатам выборов в Конгресс (посчитаны около 80% голосов) депутатов Народная партия (НП) получила 133 места. Это на четыре мандата меньше, чем на предыдущих выборах 2023 года.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса получила 117 мест – тоже на четыре меньше, чем на предыдущих выборах.

Наибольший рост продемонстрировала ультраправая партия Vox. Она получила 51 мандат, увеличив свое представительство в парламенте на 18 мест.

Среди других политических сил:

ЕРК – 11 мест;

"Широкий фронт" (ФА) – 10 мест;

EH Bildu – 7 мест;

JxCat – 5 мест;

"Вперед, Андалусия" – 4 места;

EAJ-PNV – 3 места;

Compromís-EUPV-Podem-ERPV – 3 места;

BNG – 2 места;

UPN-PP – 2 места;

CCa-1ºCAN – 2 места.

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Правый блок в составе Народной партии и Vox в совокупности получил 183 мандата. Для абсолютного большинства в Конгрессе, насчитывающем 350 депутатов, необходимо 176 мест.

Таким образом, консерваторы и ультраправые имеют достаточно голосов для парламентского большинства. Это может открыть им путь к формированию нового правительства и положить конец восьмилетнему правлению социалистов во главе с Педро Санчесом.

Напомним, я явка на выборах я составила 79,26%. Это на 12,67 процентных пункта больше, чем в 2023 году.