Про це розповідає 24 Канал з посиланням BBC. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко окреслив три ключові принципи, яких Київ дотримується у питанні можливого перемир'я з Росією.

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Україна визначила свої червоні лінії у переговорах з Росією

В інтерв'ю він заявив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки, не дозволить Кремлю диктувати умови щодо вступу в НАТО та не погодиться на обмеження власної обороноздатності.

За словами Мережка, питання територіальної цілісності "не підлягає обговоренню". Також він наголосив, що Росія не може впливати на вибір міжнародних партнерів України, зокрема щодо членства в Альянсі. А можливі пропозиції Путіна щодо обмеження української армії політик назвав неприйнятними.

Раніше Москва вже пропонувала варіанти "замороженого конфлікту", але українська сторона неодноразово заявляла, що не погодиться на сценарій, який залишить частину української території під російською окупацією.