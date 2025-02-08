Хто не отримає підвищення

Індексація покликана осучаснити пенсії, тож нещодавні пенсіонери можуть не отримати перерахунок виплат, передає 24 Канал з посиланням на NV.

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Окрім того, деякі пенсіонери можуть не помітити змін через особливості нарахування. Підвищення стосується лише основної частини пенсії, що розраховується за формулою, без урахування додаткових доплат і надбавок.

Чому не всі пенсіонери відчують реальне збільшення виплат Якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації на 10% основна сума збільшиться до 1 353 гривень. Однак доплата зменшиться, і загальна сума пенсії залишиться 2 361 гривня.

Березнева індексація пенсій: коротко