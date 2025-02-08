Кто не получит повышение

Индексация призвана осовременить пенсии, поэтому недавние пенсионеры могут не получить перерасчет выплат, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кроме того, некоторые пенсионеры могут не заметить изменений из-за особенностей начисления. Повышение касается только основной части пенсии, рассчитываемой по формуле, без учета дополнительных доплат и надбавок.

Почему не все пенсионеры почувствуют реальное увеличение выплат Если пенсия составляет 1 230 гривен, а с доплатами – 2 361 гривну, то после индексации на 10% основная сумма увеличится до 1 353 гривен. Однако доплата уменьшится, и общая сумма пенсии останется 2 361 гривна.

Мартовская индексация пенсий: кратко