Як українцям правильно розрахувати пенсію за віком

Це право визначається Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсія розраховується за такою формулою: П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії (у гривнях);

Зп – заробітна плата застрахованої особи, яка визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, (у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за

формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де:

См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на

Зверніть увагу! Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.