Кто не получит пенсию в июне

Право на пенсию имеют не все украинцы. Дело в том, что выплаты не предусмотрены для тех, кто не набрал необходимого страхового стажа, установленного законом, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет только при условии, что имеют не менее 32 лет страхового стажа. Если же этот показатель меньше, то право на пенсионные выплаты наступает только после достижения 63 лет, но при условии наличия не менее 22 лет стажа.

Важно! Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Как будут расти требования к пенсионному стажу

В Украине продолжается поэтапное внедрение пенсионной реформы, в рамках которой ежегодно до 2028-го растут требования к страховому стажу. Это напрямую влияет на возраст выхода на пенсию:

В 2026 году:

пенсия в 60 лет – при наличии 33 лет стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

В 2027 году:

пенсия в 60 лет – со стажем не менее 34 лет;

в 63 года – 24 года стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

В 2028 году:

в 60 лет – 35 лет стажа;

в 63 года – 25 лет стажа;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Те, кто не имеет достаточного количества страхового стажа, могут претендовать только на государственную социальную помощь, которую нужно оформлять ежегодно. Во время действия военного положения ее выплата продолжается автоматически.