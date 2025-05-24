Из-за чего украинцы потеряют выплаты по инвалидности
С 1 апреля часть людей с инвалидностью обязана повторно пройти оценивание повседневного функционирования. По его результатам статус инвалидности или подтвердят, или отменят вместе с пенсионными выплатами, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Читайте также Единая формула: как рассчитать свою пенсию по возрасту
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и не прошли повторный осмотр в 2022 – 2024 годах, обязаны пройти его до 1 ноября 2025 года, чтобы не потерять пенсию. А уже до 1 апреля 2026 года пройти оценивание должны все остальные люди с инвалидностью, которые не сделали этого во время военного положения.
Важно! Чтобы получить направление, следует обратиться к своему семейному врачу, терапевту или профильному специалисту. Больницу для прохождения оценивания можно выбрать самостоятельно из списка доступных заведений
Кто из лиц с инвалидностью освобожден от повторного осмотра
При этом, ее нужно проходить повторный осмотр таким категориям:
- тем, кому инвалидность установили в 2025 году, и срок ее пересмотра еще не наступил;
- лицам с бессрочным статусом инвалидности;
- военнослужащим и работникам гражданской защиты;
- людям, которые находятся на территориях боевых действий или временно оккупированных;
- пациентам с тяжелыми нарушениями функций организма, в частности отсутствием конечностей или парных органов, а также тем, кто имеет онкологические или психические заболевания.