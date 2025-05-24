Из-за чего украинцы потеряют выплаты по инвалидности

С 1 апреля часть людей с инвалидностью обязана повторно пройти оценивание повседневного функционирования. По его результатам статус инвалидности или подтвердят, или отменят вместе с пенсионными выплатами, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и не прошли повторный осмотр в 2022 – 2024 годах, обязаны пройти его до 1 ноября 2025 года, чтобы не потерять пенсию. А уже до 1 апреля 2026 года пройти оценивание должны все остальные люди с инвалидностью, которые не сделали этого во время военного положения.

Важно! Чтобы получить направление, следует обратиться к своему семейному врачу, терапевту или профильному специалисту. Больницу для прохождения оценивания можно выбрать самостоятельно из списка доступных заведений

Кто из лиц с инвалидностью освобожден от повторного осмотра

При этом, ее нужно проходить повторный осмотр таким категориям: