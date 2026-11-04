У Києві віддають за безцінь понад 500 ресторанів: чому це може стати пасткою

Adv

Чи зникають борги після продажу ресторану

Наслідки угоди з купівлі такого закладу залежать від того, що саме продає власник: корпоративні права чи окремі активи. Це принципова різниця, адже в першому випадку разом із бізнесом покупець фактично отримує юридичну особу з її зобов'язаннями. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка господарського права юридичної компанії "Проктор" Ангеліна Захаркевич.

Якщо продається частка у товаристві, компанія продовжує існувати та залишається відповідальною за своїми договорами. Зокрема, йдеться про зобов'язання перед:

банками та іншими кредиторами;

орендодавцями;

постачальниками;

працівниками;

державним бюджетом.

Інша ситуація – коли власник продає лише обладнання, меблі чи інше майно. У такому разі борги продавця автоматично не переходять до покупця. Водночас сама юридична особа не припиняє існування і продовжує відповідати за раніше взятими зобов'язаннями.

Тому перед укладенням угоди потрібно чітко визначити, які саме активи, права та зобов'язання передаються новому власнику.

Чому продаж ресторану за безцінь може закінчитися судом

На тлі масового продажу закладів деякі пропозиції можуть виглядати особливо привабливо. Проте низька ціна не завжди означає вигідну інвестицію, особливо якщо ресторан має значні борги.

Ангеліна Захаркевич Адвокатка господарського права юридичної компанії "Проктор" Продаж ресторану за суму, значно меншу від початкових інвестицій, сам по собі не є порушенням закону. Витрати на відкриття закладу не тотожні його поточній ринковій вартості. Однак якщо підприємство має значні борги й відчужує активи таким чином, що ускладнює розрахунки з кредиторами, обставини продажу можуть стати предметом судового спору.

Зокрема, стаття 42 Кодексу України з процедур банкрутства передбачає можливість оскарження окремих правочинів боржника, укладених у визначений законом період. Для цього мають бути відповідні правові підстави та встановлені обставини.

Що робити замість поспішного продажу

Якщо ресторан має клієнтів і перспективи для прибуткової роботи, але тимчасово не може вчасно оплачувати рахунки, власнику варто розглянути інші варіанти. Зокрема, можна спробувати:

Домовитися з орендодавцем про перегляд умов оренди; Отримати відстрочення або розстрочення боргів; Переглянути умови кредитних зобов'язань; Залучити інвестора чи бізнес-партнера; Скористатися механізмом превентивної реструктуризації.

Останній інструмент передбачений Кодексом України з процедур банкрутства. За наявності законодавчих передумов він дозволяє життєздатному підприємству узгодити з кредиторами план дій і спробувати уникнути неплатоспроможності. Водночас його застосування залежить від конкретної ситуації.

Що перевірити перед купівлею ресторану

Низька ціна може бути можливістю придбати готовий бізнес, але перед підписанням договору покупцеві необхідно провести юридичну перевірку. Насамперед варто з'ясувати:

чи є у продавця податкові борги, судові спори та відкриті виконавчі провадження;

чи має він права на обладнання, меблі, товарні залишки та торговельну марку;

на яких умовах орендується приміщення і чи можна продовжити договір;

які зобов'язання залишилися перед постачальниками та працівниками;

чи є необхідні дозволи й ліцензії;

що саме передається покупцеві – корпоративні права, окремі активи чи майновий комплекс.

Особливо критичним є питання приміщення. Навіть успішний заклад може втратити свою комерційну цінність, якщо покупець не зможе надалі користуватися локацією– каже адвокатка.

Чи означає масовий продаж ресторанів хвилю банкрутств

Не кожен заклад, виставлений на продаж, перебуває на межі банкрутства. Продаж бізнесу, його збитковість і юридична неплатоспроможність – різні поняття.

Частина ресторанів у Києві може продовжити роботу після зміни власника. Однак якщо підприємство систематично не здатне розраховуватися з кредиторами, це вже сигнал для оцінки його фінансового стану та пошуку відповідного правового рішення.

Найбільша помилка підприємця у кризовій ситуації – ухвалювати рішення про продаж виключно під тиском боргів, не оцінивши інших правових механізмів– наголошує Ангеліна Захаркевич.

За словами адвокатки, своєчасна реструктуризація іноді дозволяє зберегти життєздатний бізнес та його економічну цінність. Натомість поспішний продаж активів не обов'язково розв'язує проблему заборгованості.