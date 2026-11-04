В Киеве более 500 ресторанов продают за бесценок: почему это может оказаться ловушкой

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Исчезают ли долги после продажи ресторана

Последствия сделки по покупке такого заведения зависят от того, что именно продает владелец: корпоративные права или отдельные активы. Это принципиальная разница, ведь в первом случае вместе с бизнесом покупатель фактически получает юридическое лицо с его обязательствами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат по хозяйственному праву юридической компании "Проктор" Ангелина Захаркевич.

Если продается доля в обществе, компания продолжает существовать и остается ответственной по своим договорам. В частности, речь идет об обязательствах перед:

банками и другими кредиторами;

арендодателями;

поставщиками;

работниками;

государственным бюджетом.

Другая ситуация – когда собственник продает только оборудование, мебель или другое имущество. В таком случае долги продавца автоматически не переходят к покупателю. В то же время само юридическое лицо не прекращает существование и продолжает нести ответственность по ранее принятым обязательствам.

Поэтому перед заключением сделки необходимо четко определить, какие именно активы, права и обязательства передаются новому владельцу.

Почему продажа ресторана за бесценок может закончиться судом

На фоне массовой продажи заведений некоторые предложения могут выглядеть особенно привлекательно. Однако низкая цена не всегда означает выгодную инвестицию, особенно если у ресторана есть значительные долги.

Ангелина Захаркевич Адвокат по хозяйственному праву юридической компании "Проктор" Продажа ресторана за сумму, значительно меньшую первоначальных инвестиций, сама по себе не является нарушением закона. Расходы на открытие заведения не тождественны его текущей рыночной стоимости. Однако если предприятие имеет значительные долги и отчуждает активы таким образом, что затрудняет расчеты с кредиторами, обстоятельства продажи могут стать предметом судебного спора.

В частности, статья 42 Кодекса Украины о процедурах банкротства предусматривает возможность обжалования отдельных сделок должника, заключенных в установленный законом период. Для этого должны быть соответствующие правовые основания и установленные обстоятельства.

Что делать вместо поспешной продажи

Если у ресторана есть клиенты и перспективы прибыльной работы, но он временно не может своевременно оплачивать счета, владельцу стоит рассмотреть другие варианты. В частности, можно попробовать:

Договориться с арендодателем о пересмотре условий аренды; Получить отсрочку или рассрочку по долгам; Пересмотреть условия кредитных обязательств; Привлечь инвестора или бизнес-партнера; Воспользоваться механизмом превентивной реструктуризации.

Последний инструмент предусмотрен Кодексом Украины о процедурах банкротства. При наличии законодательных предпосылок он позволяет жизнеспособному предприятию согласовать с кредиторами план действий и попытаться избежать неплатежеспособности. В то же время его применение зависит от конкретной ситуации.

Что проверить перед покупкой ресторана

Низкая цена может быть возможностью приобрести готовый бизнес, но перед подписанием договора покупателю необходимо провести юридическую проверку. Прежде всего стоит выяснить:

есть ли у продавца налоговые долги, судебные споры и открытые исполнительные производства;

имеет ли он права на оборудование, мебель, товарные остатки и торговую марку;

на каких условиях арендуется помещение и можно ли продлить договор;

какие обязательства остались перед поставщиками и работниками;

есть ли необходимые разрешения и лицензии;

что именно передается покупателю – корпоративные права, отдельные активы или имущественный комплекс.

Особенно критичным является вопрос о помещении. Даже успешное заведение может утратить свою коммерческую ценность, если покупатель не сможет в дальнейшем пользоваться локацией– говорит адвокат.

Означает ли массовая продажа ресторанов волну банкротств

Не каждое заведение, выставленное на продажу, находится на грани банкротства. Продажа бизнеса, его убыточность и юридическая неплатежеспособность – разные понятия.

Часть за ресторанов в Киеве в может продолжить работу после смены владельца. Однако если предприятие систематически не способно рассчитываться с кредиторами, это уже сигнал для оценки его финансового состояния и поиска соответствующего правового решения.

Самая большая ошибка предпринимателя в кризисной ситуации – принимать решение о продаже исключительно под давлением долгов, не оценив другие правовые механизмы– подчеркивает Ангелина Захаркевич.

По словам адвоката, своевременная реструктуризация иногда позволяет сохранить жизнеспособный бизнес и его экономическую ценность. Зато поспешная продажа активов не обязательно решает проблему задолженности.