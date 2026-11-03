Мільярди на сталі, світлі та зв'язку: на чому насправді заробляє Рінат Ахметов під час війни

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Металургійні гіганти та енергетична генерація

Головним виробничим ядром бізнес-імперії залишається металургійний холдинг Метінвест. Підприємство заробляє на видобутку залізної руди та виробництві сталі, експортуючи сировину й готову продукцію до країн Європи та Північної Америки через збережені потужності заводів Запоріжсталь і Каметсталь, повідомляє BLIK.

Другим ключовим джерелом доходів виступає енергетичний гігант ДТЕК. Компанія отримує кошти від генерації електроенергії, видобутку вугілля та розподілу світла кінцевим споживачам, утримуючи статус найбільшого приватного гравця на ринку енергетики України.

Банківські послуги, зв'язок та вантажні перевезення

Фінансовий сектор імперії забезпечує стабільний прибуток завдяки банку ПУМБ, який кредитує український бізнес і заробляє на обслуговуванні вкладів громадян. У телекомунікаційній сфері мільярдер контролює Укртелеком, надаючи послуги інтернету й фіксованого зв'язку мільйонам абонентів.

Логістичний бізнес представлений компанією Лемтранс, яка володіє приватним парком вантажних вагонів і заробляє на тарифах за перевезення залізничним транспортом, повідомляє Forbes.Ukraine. Сільськогосподарський холдинг HarvEast генерує дохід від вирощування та експорту зернових, а Corum Group постачає обладнання для шахт.

Нищівні втрати заводів та сімейне управління

Повномасштабна війна завдала критичного удару по виробничій базі мільярдера, сконцентрованій на сході та півдні країни. Окупація та обстріли зруйнували приблизно 70 об'єктів і позбавили бізнесмена двох третин колишніх статків, зокрема маріупольських гігантів Азовсталь і ММК імені Ілліча, а ДТЕК утратив 90% теплової та 70% зеленої генерації.

Попри фінансові випробування, родина мільярдера зберігає максимальну закритість від публічності. Дружина Лілія залишається непублічною, а сини Дамір та Алмир після здобуття престижної освіти за кордоном поступово перебрали на себе управлінські функції в сімейних корпораціях.

Зверніть увагу! Політична кар'єра бізнесмена залишилася в минулому: обираючись до парламенту від Партії регіонів у 2006 та 2007 роках, він став рекордсменом із прогулів, відвідавши лише одне з 530 засідань, і з 2012 року повністю відійшов від політики. Наразі він зберігає посаду президента футбольного клубу Шахтар і спрямовує кошти через Фонд Ріната Ахметова на підтримку армії, постачання ліків у шпиталі та допомогу постраждалим від бойових дій.

Раніше ми розповідали, що Uklon заснували четверо українців: Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Віталій Дятленко та Сергій Смусь. Uklon розпочав роботу в Києві у 2010 році, а передумови для появи сервісу сформувалися ще кількома роками раніше.