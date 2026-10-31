Хто створив Uklon: четверо українців, які перетворили ідею на великий бізнес

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Хто заснував Uklon

Uklon заснували четверо українців: Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Віталій Дятленко та Сергій Смусь, повідомляють у компанії. Uklon розпочав роботу в Києві у 2010 році, а передумови для появи сервісу сформувалися ще кількома роками раніше.

Історія проєкту пов'язана з IT-компанією Evos, яка розробляла програмне забезпечення для служб таксі. Саме на основі її напрацювань виникла ідея створити онлайн-сервіс, який дозволяв би замовляти автомобіль через інтернет, не телефонуючи диспетчеру.

Зверніть увагу! За даними офіційного сайту Uklon, ідея полягала в тому, щоб зробити міські поїздки зручнішими завдяки технологіям. Сервіс запустили 25 березня 2010 року, і він став одним із перших в Україні, що дав змогу викликати таксі через мобільний застосунок.

У команді засновників були розподілені різні функції. Дмитро Дубровський керував компанією, Вікторія Дубровська відповідала за фінанси, Сергій Смусь займався продажами, а Віталій Дятленко працював над розвитком продукту. Такий розподіл обов'язків поєднав управлінський, фінансовий, комерційний і технологічний напрями.

Цікаво! Назва Uklon пов'язана з англомовним висловом Ukraine Online. Спочатку сервіс працював як вебпортал для онлайн-замовлення автомобілів, а згодом компанія розширила функціональність і вийшла на ринок мобільних застосунків.

Як Uklon виріс у великий бізнес і хто володіє компанією

Після запуску сервіс поступово розширював можливості. У 2012 – 2013 роках з'явилися застосунки для Android та iOS, а платформа розвивалася від інструменту для замовлення таксі до повноцінного технологічного бізнесу. Згодом Uklon почав розширювати географію роботи та додавати нові напрями послуг.

Зверніть увагу! Зокрема, екосистема компанії поповнилася кур'єрською доставкою Uklon Delivery, рекламною платформою Uklon Ads, маркетплейсом Uklon Store та сервісом придбання автобусних квитків Uklon Travel. Таким чином, бізнес перестав обмежуватися лише поїздками на автомобілях і почав розвивати інші цифрові сервіси.

Важливим етапом в історії компанії стала угода з "Київстаром". 2 квітня 2025 року оператор оголосив про завершення придбання 97% корпоративних прав Uklon за 155,2 мільйона доларів. Водночас 3% корпоративних прав залишилися у власності співзасновника Віталія Дятленка.

Важливо! Після завершення угоди Uklon і "Київстар" продовжили працювати як окремі бізнеси. Команда Uklon під керівництвом генерального директора Сергія Гришкова залишилася працювати над розвитком продуктів в Україні та за кордоном.

Отже, Uklon створили четверо співзасновників, які поєднали досвід у технологіях, управлінні, фінансах і продажах. За роки роботи проєкт виріс із сервісу онлайн-замовлення автомобілів у багатопрофільну IT-компанію, більшість корпоративних прав якої у 2025 році придбав "Київстар".

Раніше ми розповідали, що "Нова пошта" стала одним із найвідоміших українських брендів, а її послугами щодня користуються мільйони людей. Водночас за розвитком компанії стоять підприємці, які заснували бізнес на початку 2000-х років і згодом перетворили його на масштабну логістичну групу.