Кто создал Uklon: четверо украинцев, которые превратили идею в большой бизнес

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Кто основал Uklon

Uklon основали четверо украинцев: Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Виталий Дятленко и Сергей Смусь, сообщают в компании. Uklon начал работу в Киеве в 2010 году, а предпосылки для появления сервиса сформировались еще несколькими годами ранее.

История проекта связана с IT-компанией Evos, которая разрабатывала программное обеспечение для служб такси. Именно на основе ее наработок возникла идея создать онлайн-сервис, который позволял бы заказывать автомобиль через интернет, не звоня диспетчеру.

Обратите внимание! По данным официального сайта Uklon, идея заключалась в том, чтобы сделать городские поездки более удобными благодаря технологиям. Сервис запустили 25 марта 2010 года, и он стал одним из первых в Украине, что позволило вызывать такси через мобильное приложение.

В команде основателей были распределены различные функции. Дмитрий Дубровский руководил компанией, Виктория Дубровская отвечала за финансы, Сергей Смусь занимался продажами, а Виталий Дятленко работал над развитием продукта. Такой розподіл обов'язків объединил управленческое, финансовое, коммерческое и технологическое направления.

Интересно! Название Uklon связано с англоязычным выражением Ukraine Online. Изначально сервис работал как веб-портал для онлайн-заказа автомобилей, а впоследствии компания расширила функционал и вышла на рынок мобильных приложений.

Как Uklon превратился в большой бизнес и кому принадлежит компания

После запуска сервис постепенно расширял свои возможности. В 2012–2013 годах появились приложения для Android и iOS, а платформа развивалась от инструмента для заказа такси до полноценного технологического бизнеса. Впоследствии Uklon начал расширять географию работы и добавлять новые направления услуг.

Обратите внимание! В частности, экосистема компании пополнилась курьерской доставкой Uklon Delivery, рекламной платформой Uklon Ads, маркетплейсом Uklon Store и сервисом покупки автобусных билетов Uklon Travel. Таким образом, бизнес перестал ограничиваться только поездками на автомобилях и начал развивать другие цифровые сервисы.

Важным этапом в истории компании стало соглашение с "Киевстаром". 2 апреля 2025 года оператор объявил о завершении приобретения 97% корпоративных прав Uklon за 155,2 миллиона долларов. При этом 3% корпоративных прав остались в собственности соучредителя Виталия Дятленко.

Важно! После завершения сделки Uklon и "Киевстар" продолжили работать как отдельные компании. Команда Uklon под руководством генерального директора Сергея Гришкова продолжила работу над развитием продуктов в Украине и за рубежом.

Итак, Uklon создали четверо соучредителей, объединивших опыт в области технологий, управления, финансов и продаж. За годы работы проект вырос из сервиса онлайн-заказа автомобилей в многопрофильную IT-компанию, большинство корпоративных прав которой в 2025 году приобрел "Киевстар".

Ранее мы рассказывали, что "Новая почта" стала одним из самых известных украинских брендов, а ее услугами ежедневно пользуются миллионы людей. При этом за развитием компании стоят предприниматели, которые основали бизнес в начале 2000-х годов и впоследствии превратили его в масштабную логистическую группу.