Компанія-власник "Сільпо" зупинила роботу одного з бізнесів: що сталося

Adv

Що буде із замовленнями клієнтів

У команді зазначили, що виконають усі замовлення, які прийняли до оголошення про зупинку роботи. Повністю припинити процеси планують після того, як компанія виконає зобов'язання перед клієнтами та поверне всі їхні речі. Про це повідомили на офіційному сайті сервісу.

Усі речі, які наразі перебувають у роботі, у безпеці. Їх обіцяють повернути власникам.

Дякуємо за довіру протягом усіх цих років. Було честю дбати про чистоту ваших речей– повідомляє сервіс.

Як Fozzy Group розвивала цей бізнес

Сервіс Mink запустили у тестовому форматі в грудні 2021 року. Спочатку ним могли користуватися працівники Fozzy Group, а в серпні 2022 року онлайн-хімчистка перейшла до повноцінного режиму роботи.

У грудні 2023 року компанія відкрила перший офлайн-простір Mink у магазині "Сільпо" в селі Лісники на Київщині.

Він працював за принципом самообслуговування: клієнт залишав речі у спеціальному мішку з індивідуальним номером, вказував контактні дані, а подальша комунікація та узгодження замовлення відбувалися через смартфон.

Сервіс розвивав кілька напрямів:

онлайн- та офлайн-послуги для приватних клієнтів;

обслуговування бізнесу – зокрема бутиків;

систему оформлення замовлень і комунікації зі споживачами через смартфон.

У компанії повідомляли, що кількість замовлень щомісяця зростала на 10 – 35% залежно від сезону. Тепер роботу сервісу призупиняють на невизначений термін.

Нагадаємо, що Fozzy Group також змінює структуру свого онлайн-бізнесу. З 20 листопада маркетплейс Maudau та підрозділ "Сільпо" об'єднають в одну структуру. Водночас обидва проєкти збережуть власні назви та продовжать працювати під своїми брендами.

Об'єднання супроводжуватиметься скороченням частини посад. Співробітників, яких торкнуться зміни, вже попередили, однак точну кількість звільнень у компанії не розкрили.

Раніше Fozzy Group також повідомляла про скорочення персоналу через втрату частини супермаркетів і виробничих потужностей внаслідок російських атак. Тоді зміни торкнулися офісних команд холдингу, працівників "Сільпо" та логістичного напряму. У компанії пояснювали це пошкодженням інфраструктури, втратою товарних запасів і зростанням витрат на логістику.