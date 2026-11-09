Компания-владелец "Сильпо" приостановила работу одного из бизнесов: что произошло

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Что будет с заказами клиентов

В команде отметили, что выполнят все заказы, принятые до объявления о приостановке работы. Полностью прекратить процессы планируют после того, как компания выполнит обязательства перед клиентами и вернет все их вещи. Об этом сообщили на официальном сайте сервиса.

Все вещи, которые сейчас находятся в обработке, в безопасности. Их обещают вернуть владельцам.

Спасибо за доверие на протяжении всех этих лет. Для нас было честью заботиться о чистоте ваших вещей– сообщает сервис.

Как Fozzy Group развивала этот бизнес

Сервис Mink запустили в тестовом режиме в декабре 2021 года. Сначала им могли пользоваться сотрудники Fozzy Group, а в августе 2022 года онлайн-химчистка перешла в полноценный режим работы.

В декабре 2023 года компания открыла первое офлайн-пространство Mink в магазине "Сильпо" в селе Лесники Киевской области.

Оно работало по принципу самообслуживания: клиент оставлял вещи в специальном мешке с индивидуальным номером, указывал контактные данные, а дальнейшая коммуникация и согласование заказа происходили через смартфон.

Сервис развивал несколько направлений:

онлайн- и офлайн-услуги для частных клиентов;

обслуживание бизнеса – в частности бутиков;

систему оформления заказов и коммуникации с потребителями через смартфон.

В компании сообщали, что количество заказов ежемесячно росло на 10–35% в зависимости от сезона. Теперь работу сервиса приостанавливают на неопределенный срок.

Напомним, что Fozzy Group также меняет структуру своего онлайн-бизнеса. С 20 ноября маркетплейс Maudau и подразделение "Сильпо" объединят в одну структуру. При этом оба проекта сохранят свои названия и продолжат работать под своими брендами.

Объединение будет сопровождаться сокращением части должностей. Сотрудников, которых коснутся изменения, уже предупредили, однако точное количество увольнений в компании не раскрыли.

Ранее Fozzy Group также сообщала о сокращении персонала из-за потери части супермаркетов и производственных мощностей в результате российских атак. Тогда изменения коснулись офисных команд холдинга, сотрудников "Сильпо" и логистического направления. В компании объясняли это повреждением инфраструктуры, потерей товарных запасов и ростом расходов на логистику.