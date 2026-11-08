Штраф до 50% за одну помилку: як бізнесу купувати валюту і які ліміти діють

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Як бізнес може отримати валюту для відрядження

Порядок забезпечення працівників іноземною готівкою регулює Положення Нацбанку про здійснення операцій із валютними цінностями. Заяву на купівлю валюти бізнес може подати у довільній формі, однак її точні реквізити обов'язково узгоджуються в договорі з обслуговуючим банком, пише LIGA ZAKON.

За правилами НБУ, бізнес може купувати іноземну валюту без підтвердних документів у межах 100 тисяч євро на день. Це передбачено Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Однак відсутність обов'язку одразу подавати документи не означає, що банк не може їх запросити. Фінансова установа має право вимагати:

Наказ про направлення працівника у відрядження; Кошторис витрат на поїздку; Інші документи, які підтверджують мету операції.

Якщо банк звернувся із запитом, клієнт повинен надати документи у встановлений ним строк.

Скільки готівки можна зняти і які є обмеження

Окрім правил купівлі валюти, бізнесу потрібно враховувати обмеження на отримання готівкових коштів. З 11 серпня 2026 року діє ліміт на зняття готівки з валютного рахунку — не більше 200 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Також, за роз'ясненнями банків, діють окремі умови для операцій, пов'язаних із відрядженнями:

купувати валюту дозволяється лише на рахунок, до якого оформлена корпоративна картка;

добові виплати обмежені сумою 80 євро на день.

Тому перед оформленням операції варто перевірити не лише загальні вимоги НБУ, а й умови обслуговування рахунку конкретним банком.

Який штраф загрожує за порушення валютних правил

Недотримання вимог валютного законодавства може дорого коштувати бізнесу. Державна податкова служба застосовує штраф у розмірі 25% суми операції. Якщо протягом року підприємство або ФОП повторно порушить правила, санкція зросте до 50% суми операції.

Отже, перед купівлею валюти для закордонного відрядження бізнесу варто заздалегідь узгодити з банком перелік документів, перевірити ліміти та переконатися, що кошти надходять на належний рахунок. Це допоможе уникнути порушень і фінансових санкцій.

Нагадаємо, здебільшого для обміну валюти в Україні документи не потрібні, однак усе залежить від розміру операції.

Зокрема, банк може попросити клієнта підтвердити джерело походження коштів та пройти ідентифікацію, якщо сума обміну перевищує 400 тисяч гривень в еквіваленті протягом одного дня або 800 тисяч гривень упродовж семи днів.