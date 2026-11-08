Штраф до 50 % за одну ошибку: как бизнесу покупать валюту и какие лимиты действуют

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Как компания может получить валюту для командировки

Порядок обеспечения сотрудников иностранной наличностью регулируется Положением Нацбанка об осуществлении операций с валютными ценностями. Заявление на покупку валюты бизнес может подать в произвольной форме, однако его точные реквизиты обязательно согласовываются в договоре с обслуживающим банком, пишет LIGA ZAKON.

Согласно правилам НБУ, бизнес может покупать иностранную валюту без подтверждающих документов в пределах 100 тысяч евро в день. Это предусмотрено Положением о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте. Однако отсутствие обязанности сразу подавать документы не означает, что банк не может их запросить. Финансовое учреждение имеет право требовать:

Приказ о направлении сотрудника в командировку; Смета расходов на поездку; Другие документы, подтверждающие цель операции.

Если банк обратился с запросом, клиент должен предоставить документы в установленный им срок.

Сколько наличных можно снять и какие существуют ограничения

Помимо правил покупки валюты, бизнесу необходимо учитывать ограничения на получение наличных средств. С 11 августа 2026 года действует лимит на снятие наличных с валютного счета – не более 200 тысяч гривен в эквиваленте в день.

Также, согласно разъяснениям банков, действуют отдельные условия для операций, связанных с командировками:

покупать валюту разрешается только на счет, к которому оформлена корпоративная карта;

суточные выплаты ограничены суммой 80 евро в день.

Поэтому перед оформлением операции стоит проверить не только общие требования НБУ, но и условия обслуживания счета конкретным банком.

Какой штраф грозит за нарушение валютных правил

Несоблюдение требований валютного законодательства может дорого обойтись бизнесу. Государственная налоговая служба налагает штраф в размере 25% от суммы операции. Если в течение года предприятие или ФЛП повторно нарушит правила, санкция увеличится до 50% от суммы операции.

Итак, перед покупкой валюты для зарубежной командировки бизнесу стоит заранее согласовать с банком перечень документов, проверить лимиты и убедиться, что средства поступают на нужный счет. Это поможет избежать нарушений и финансовых санкций.

Напомним, в большинстве случаев для обмен валюты в Украине документы не требуются, однако все зависит от размера операции.

В частности, банк может попросить клиента подтвердить источник происхождения средств и пройти идентификацию, если сумма обмена превышает 400 тысяч гривен в эквиваленте в течение одного дня или 800 тысяч гривен в течение семи дней.