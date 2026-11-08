Посилки з-за кордону будуть дорожчі: коли українці платитимуть 20% ПДВ

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Коли запровадять податок на міжнародні посилки

Для покупців це означає можливу зміну кінцевої вартості замовлень, однак говорити про негайне подорожчання всіх посилок на 20% некоректно. Таку оцінку дав американський адвокат та політичний стратег Юрія Ванетик у коментарі 24 Каналу. На його думку, реформа має допомогти вирівняти умови для українських та іноземних продавців, але водночас може створити додаткові витрати для споживачів і малого бізнесу.

15 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти – № 16051-1 та № 15460. Перший стосується оподаткування ПДВ дистанційного продажу товарів, другий - митних процедур для міжнародних поштових та експрес-відправлень.

За інформацією Міністерства фінансів України, нові правила мають набути чинності не раніше липня 2027 року. Очікується, що реформа приноситиме державному бюджету близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку.

Ідеться про зміну правил для товарів, які українці купують через іноземні онлайн-платформи та отримують міжнародною поштою або через експрес-перевізників. Раніше комерційні відправлення вартістю до 150 євро за загальним правилом звільнялися від імпортного ПДВ.

Після запровадження нових норм ПДВ мають нараховувати на відповідні онлайн-покупки невеликої вартості. Передбачається, що податок стягуватимуть через електронні платформи під час оформлення замовлення.

Водночас важливо розрізняти ПДВ і мито. Це різні платежі, тому скасування пільги з ПДВ не означає автоматичного запровадження окремого митного тарифу на кожну посилку.

На скільки можуть подорожчати покупки

Розмір додаткових витрат залежатиме від того, як саме податок враховуватимуть у ціні товару та чи перекладатимуть його повністю на покупця.

Інтернет-покупка вартістю 100 євро, на яку повністю перекладається 20% ПДВ, коштуватиме 120 євро без урахування інших зборів. Фактичне подорожчання може бути меншим, якщо продавці візьмуть на себе частину витрат, або більшим, якщо додадуться витрати на обробку замовлення– каже Ванетик.

За оцінкою Юрія Ванетика, економічне навантаження від податку можуть розділити між собою споживачі, продавці, онлайн-платформи та логістичні компанії. Якщо частину витрат візьме на себе продавець, подорожчання для покупця буде меншим. Якщо ж до податку додадуться адміністративні чи сервісні платежі, кінцева сума може зрости сильніше.

Особливо відчутними такі зміни можуть бути для людей, які замовляють за кордоном одяг, електроніку та інші товари через нижчу ціну. Додаткові витрати також можуть вплинути на малий бізнес, що закуповує за кордоном деталі, інструменти, аксесуари або зразки продукції.

Чому новий податок може бути вигідним українським продавцям

Прихильники реформи вважають, що попередні правила створювали нерівні умови для українського роздрібного бізнесу. Вітчизняні продавці сплачують податки відповідно до українського законодавства, тоді як частина недорогих товарів, які надходили безпосередньо з-за кордону, користувалася пільгою з імпортного ПДВ.

Зміна правил може зробити оподаткування внутрішніх та транскордонних продажів більш однаковим. Це потенційно здатне підтримати українських продавців, зокрема там, де покупці враховують не лише ціну, а й швидкість доставки, гарантію та можливість повернення товару.

Однак, як зауважує Юрій Ванетик, сам факт запровадження податку не гарантує зниження цін у вітчизняних магазинах. Результат залежатиме від конкуренції: якщо вона залишатиметься достатньою, продавцям доведеться й надалі боротися за покупця ціною та якістю сервісу.

Водночас для українських підприємців, які залежать від імпортних комплектувальних і спеціалізованих товарів, нові правила можуть означати додаткові витрати. Тому важливо, щоб процедура оформлення таких відправлень не була складнішою та дорожчою за сам товар.

На що варто звернути увагу покупцям

Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року, тому покупцям не варто виходити з того, що всі замовлення з-за кордону вже зараз автоматично дорожчають на 20%.

Після запуску реформи перед оформленням покупки варто буде перевіряти кінцеву суму до оплати, з'ясовувати, чи включено ПДВ у ціну, та зберігати підтвердження замовлення і платежу. Також доцільно порівнювати повну вартість товару з доставкою, а не лише ціну, зазначену в рекламі або каталозі маркетплейсу.

Окремо потрібно враховувати, що для некомерційних відправлень передбачені винятки. Зокрема, Мінфін повідомляв про збереження звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро. Тому правила для покупок у магазинах і для подарунків від однієї фізичної особи іншій не слід ототожнювати.

На думку Юрія Ванетика, ефективність реформи залежатиме не лише від суми податкових надходжень. Важливо, щоб держава забезпечила зрозумілі правила, прозоре формування кінцевої ціни та просте оформлення міжнародних відправлень.

Отже, головне питання – не лише в тому, чи сплачуватимуть українці ПДВ за покупки на іноземних платформах. Важливо, чи вдасться зробити умови конкуренції справедливішими, не створивши при цьому надмірних витрат для споживачів і малого бізнесу.

До слова, держава вже знає, куди спрямує гроші, що надійдуть від податки на міжнародні посилки. Очікують надходження до 10 мільярдів гривень. Вітак, гроші надходитимуть до спеціального фонду що закриватиме потреби ЗСУ. А от посилки для військових та військово-промислового комплексу не потребуватимуть сплати податку.