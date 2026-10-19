Спрямування коштів з податку на міжнародні посилки

Міжнародна онлайн-купівля в Україні відбуватиметься за новими правилами після ухвалення законопроєкту про оподаткування посилок з-за кордону та покупок на великих маркетплейсах. Коли норма набуде чинності держава отримуватиме додаткові надходження до бюджету – згідно з очікуваннями надійде близько 10 мільярдів гривень. Про це сказала заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна, передає пресслужба Верховної Ради.

За словами народної депутатки, можливість отримання саме такої суми з оподаткування посилок залежить від кількості здійснених закупівель, а також від прозорості звітування маркетплейсами, і від правильного адміністрування.

Передбачено, що отримані гроші йтимуть до спеціального фонду державного бюджету, який закриватиме потреби Збройних Сил України. Забуранна каже, що їх витрачатимуть виключно на сферу безпеки й оборони. А от посилки, що необхідні саме військовим й оборонно-промисловому комплексу, не потребуватимуть сплати податку.

У законі передбачено звільнення від ПДВ товарів, які мають оборонне призначення. Повний алгоритм буде відпрацьований і запропонований додатково Кабінетом Міністрів у підзаконних актах. Зокрема йдеться про повернення ПДВ, якщо покупець надасть необхідні докази про купівлю відповідних товарів. Ми передбачаємо, що це буде цілком зрозуміла й прозора процедура адміністрування,

– сказала парламентарка.

Новий закон також дозволить здійснити наступний транш міжнародної фінансової підтримки Україні. Адже вимога запровадити такі зміни звучала віл партнерів, щоб Україна й сама могла збільшувати свої надходження.

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Нагадаємо, днями Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15460, яким скасовано звільнення від сплати ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Першочергово це призведе до подорожчання замовлень з іноземних інтернет-магазинів.

Нові правила набудуть чинності не раніше липня 2027 року, запроваджуючи модель Import One-Stop Shop для адміністрування ПДВ та інтеграцію електронних баз даних.

Нові правила вплинуть на покупки на платформах на кшталт Temu та AliExpress. Фактично самі онлайн-платформи будуть відповідальні за нарахування та сплату ПДВ.