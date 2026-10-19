Направление средств от налога на международные посылки

Международные онлайн-покупки в Украине будут осуществляться по новым правилам после принятия законопроекта о налогообложении посылок из-за рубежа и покупок на больших маркетплейсах. Когда норма вступит в силу, государство будет получать дополнительные поступления в бюджет – согласно ожиданиям, поступит около 10 миллиардов гривен. Об этом сообщила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, передает пресс-служба Верховной Рады.

По словам народного депутата, возможность получения именно такой суммы от налогообложения посылок зависит от количества совершенных покупок, а также от прозрачности отчетности маркетплейсов и от правильного администрирования.

Предусматривается, что полученные деньги поступят в специальный фонд государственного бюджета, который будет покрывать потребности Вооруженных Сил Украины. Забуранная отмечает, что их будут тратить исключительно на сферу безопасности и обороны. А вот посылки, необходимые именно военным и оборонно-промышленному комплексу, не будут облагаться налогом.

В законе предусмотрено освобождение от НДС товаров, имеющих оборонное назначение. Полный алгоритм будет отработан и дополнительно предложен Кабинетом Министров в подзаконных актах. В частности, речь идет о возмещении НДС, если покупатель предоставит необходимые доказательства покупки соответствующих товаров. Мы предполагаем, что это будет вполне понятная и прозрачная процедура администрирования,

– сказала депутат.

Новый закон также позволит осуществить следующий транш международной финансовой поддержки Украине. Ведь требование ввести такие изменения звучало со стороны партнеров, чтобы Украина и сама могла увеличивать свои поступления.

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Напомним, на днях Верховная Рада приняла законопроект № 15460, которым отменено освобождение от уплаты НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. В первую очередь это приведет к удорожанию заказов из зарубежных интернет-магазинов.

Новые правила вступят в силу не ранее июля 2027 года, внедряя модель Import One-Stop Shop для администрирования НДС и интеграции электронных баз данных.

Новые правила затронут покупки на таких платформах, как Temu и AliExpress. Фактически сами онлайн-платформы будут нести ответственность за начисление и уплату НДС.