Что предусматривает законопроект № 15460

Верховная Рада приняла законопроект № 15460, который отменяет освобождение от уплаты НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Новые правила вступят в силу не ранее июля 2027 года и приведут к удорожанию заказов из зарубежных интернет-магазинов.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, парламент принял во втором чтении и в целом таможенный законопроект № 15460, который вместе с сопутствующим налоговым документом № 16051-1 коренным образом меняет правила зарубежного онлайн-шоппинга.

До сих пор украинцы могли заказывать товары с зарубежных платформ стоимостью до 150 евро без каких-либо таможенных сборов. Теперь норма статьи 234 Таможенного кодекса скорректирована: такие отправления освобождаются только от уплаты ввозной пошлины, но больше не имеют иммунитета от налога на добавленную стоимость.

Как налог повлияет на стоимость заказов

Налог на добавленную стоимость – это обязательный государственный сбор по базовой ставке 20%, который закладывается в конечную стоимость продукции для потребителя. Отныне он будет распространяться даже на самые мелкие посылки с одеждой, аксессуарами, электроникой или запчастями.

Обратите внимание! На практике это означает прямое увеличение суммы чека: если заказ стоит 20 евро, сумма налога составит 4 евро (около 180 гривен), а за покупку на 100 евро придется дополнительно уплатить 20 евро налоговых начислений. В то же время конечная цена будет зависеть от условий продавца и возможных законодательных льгот, поэтому стоимость каждой отдельной посылки не обязательно вырастет ровно на пятую часть.

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Чтобы избежать таможенных пробок и бумажной волокиты с миллионами мелких посылок, законодатели предложили модель по образцу европейской системы Import One-Stop Shop. Она предусматривает привлечение международных торговых площадок к прямому администрированию украинского налога.

Важно! Покупатель сможет уплатить начисленный НДС непосредственно при оформлении заказа на таких платформах, как Temu, AliExpress или Amazon. Информация об оплате будет автоматически поступать таможенникам в электронном виде, что позволит посылке быстро пройти границу.

Какую роль будут играть почтовые операторы

Если иностранный продавец или маркетплейс не примет участие в системе предварительной оплаты налога, покупатель все равно не избежит начислений. В таких случаях налоговое бремя будут администрировать украинские почтовые службы и курьерские службы при выдаче посылки.

Обратите внимание! Для этого операторы будут подавать временные и дополнительные реестры международных отправлений, через которые и будут декларировать грузы. Обычным гражданам не придется самостоятельно подавать таможенные декларации на каждую посылку.

Модернизация таможенного контроля требует масштабного технического переоснащения и интеграции электронных баз данных всех участников рынка. Учитывая это, народные депутаты установили длительный переходный период для подготовки инфраструктуры.

Важно! Новые процедуры вступят в силу только через 45 дней после официального решения Кабинета Министров о технической готовности системы, но не раньше 1 июля 2027 года. До этого момента международные онлайн-покупки на сумму до 150 евро будут ввозиться по прежнему безналоговому порядку.

Недавно мы сообщали, что ВРУ " приняла за основу законопроект № 16036 " в первом чтении. Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно имплементации правил противодействия практикам уклонения от уплаты налогов.