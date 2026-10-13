Что известно о законопроекте № 16036

Они оказывают непосредственное влияние на функционирование внутреннего рынка ЕС и Украины в соответствии с Директивой Совета, о чем говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Во вторник, 13 октября, документ был принят за основу с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116 и с сокращением срока подготовки ко второму чтению.

Законопроект направлен на:

приведение налогового законодательства Украины в соответствие со статьей 4 "Правило ограничения вычета процентов" Директивы Совета;

а также на учет рекомендаций Шага 4 Плана действий BEPS Организации экономического сотрудничества и развития относительно ограничения размывания налоговой базы за счет процентов и других финансовых выплат.

Проектом закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью приведения действующего механизма, установленного в пункте 140.2 статьи 140 Налогового кодекса Украины, в соответствие со статьей 4 Директивы ATAD.

С этой целью законопроект предусматривает введение классического правила ограничения вывода прибыли посредством завышенных затрат на заимствования, а именно: чрезмерные затраты на заимствования учитываются в пределах 30 процентов EBITDA,

– пояснили на сайте ВРУ.

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Отдельное правило "тонкой капитализации" не вводится.

Обратите внимание! Предусмотренные законопроектом правила распространяются на все долговые обязательства налогоплательщика независимо от того, является ли кредитор резидентом или нерезидентом, связанным или несвязанным лицом.

Предполагается, что предложенные изменения вступят в силу со дня, следующего за днем публикации Закона, и будут применяться с 1 января 2028 года.

Новые нормы будут применяться к налоговым (отчетным) периодам, начиная с 1 января 2028 года, независимо от даты заключения соответствующих договоров.

"За" проголосовали 249 народных депутатов.

Напомним, что о действующем законопроекте ранее уже писал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подчеркивал, что необходимость внедрения соответствующих правил поддерживают как экспертное сообщество, так и бизнес-ассоциации.