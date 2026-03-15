Что такое налоговый закон?

О том, какова основа Налогового кодекса Украины, говорится на ресурсе Юдей.

Так, документ является систематизированным законодательным актом, который регулирует все аспекты налоговых отношений Украины. Структура Налогового кодекса состоит из 3 частей:

общая часть , которая определяет основные понятия, принципы налогообложения и права и обязанности плательщиков сбора;

, где прописаны нормы, которые регулируют определенные виды налогов;

, где прописаны нормы, которые регулируют определенные виды налогов; переходные положения, где установлены правила применения норм кодекса при переходе на новую систему.

Заметьте! С 2023 года в Налоговый кодекс внесли изменения. Речь идет о реформе НДС, льготы для малого бизнеса, пункты борьбы с теневой экономикой предпринимателей и поддержку инноваций.

В частности пользоваться положениями закона можно для расчета налогов собственного дела, для составления отчетности (в соответствии с нормами) и для защиты прав.

Среди преимуществ пользования:

прозрачные правила налогообложения;

упрощение процедур благодаря электронным сервисам;

наличие льгот для бизнеса и поддержки инновационных проектов, стартапов.

Что известно о налоговой социальной льготе?

Согласно положениям Налогового кодекса Украины определяется перечень доходов физических лиц, по которым гражданин может иметь специальную льготу на налоги. Другими словами это сумма, на которую работодатель уменьшает заработную плату с целью начисления налога на доходы физических лиц в меньшем количестве.

На примере зарплаты – работодатель сначала вычитает из выплаты льготу. Далее к тому, что останется, применяет налог. То есть работникам позволяют платить меньше налога, ведь сумма выплаты, которую облагают – меньше.

В то же время известно, что льгота не действует на доходы другие, чем зарплата. А также не применяется, если налогоплательщик в течение месяца получает не только зарплату, но и стипендии или другие обеспечения. Речь идет о деньгах, которые выплачивают из бюджета, как доход самозанятого лица от осуществления предпринимательской деятельности, а также другой независимой деятельности.

Что еще нужно знать о Налоговом кодексе и его нормах?

По нормам Налогового кодекса устанавливают необлагаемый минимум. Для украинцев это 17 гривен. Однако многое зависит от ситуации. Например, если речь идет об административном и уголовном законодательстве показатель составит 50% от прожиточного минимума.