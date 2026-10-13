Що відомо про законопроєкт № 16036

Запропоновані правила мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку ЄС та України відповідно до Директиви Ради, про що йдеться на сайті Верховної Ради України.

У вівторок, 13 жовтня, документ було прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116 та зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Законопроєкт спрямований:

на приведення податкового законодавства України у відповідність до статті 4 "Правило обмеження вирахування відсотків" Директиви Ради;

а також на врахування рекомендацій Кроку 4 Плану дій BEPS Організації економічного співробітництва та розвитку щодо обмеження розмивання бази оподаткування через відсотки та інші фінансові виплати.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України з метою приведення у відповідність до статті 4 Директиви ATAD чинного механізму, встановленого у пункті 140.2 статті 140 Податкового кодексу України.

З цією метою законопроєкт передбачає впровадження класичного правила обмеження виведення прибутку через завищені витрати на запозичення, а саме: надмірні витрати на запозичення враховуються в межах 30 відсотків EBITDA,

– пояснили на сайті ВРУ.

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Окреме правило "тонкої капіталізації" не запроваджується.

Зауважте! Передбачені законопроєктом правила поширюються на всі боргові зобов’язання платника податку незалежно від того, чи є кредитор резидентом або нерезидентом, пов’язаною чи непов’язаною особою.

Передбачається, що запропоновані зміни набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону, та вводяться в дію з 1 січня 2028 року.

Нові норми застосовуватимуться до податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2028 року, незалежно від дати укладення відповідних договорів.

"За" проголосували 249 народних депутатів.

Нагадаємо, що про цей законопроєкт раніше вже писав очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він наголошував, що необхідність імплементації відповідних правил підтримують як експертна спільнота, так і бізнес-асоціації.