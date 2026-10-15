Що передбачає законопроєкт № 15460

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15460, який скасовує звільнення від сплати ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Нові правила набудуть чинності не раніше липня 2027 року та призведуть до подорожчання замовлень з іноземних інтернет-магазинів.

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому митний законопроєкт № 15460, який разом із супутнім податковим документом № 16051-1 докорінно змінює правила закордонного онлайн-шопінгу.

Досі українці могли замовляти товари з іноземних платформ вартістю до 150 євро без будь-яких митних зборів. Тепер норму статті 234 Митного кодексу відкоригували: такі відправлення звільняються лише від сплати ввізного мита, але більше не мають імунітету від податку на додану вартість.

Як податок вплине на вартість замовлень

Податок на додану вартість – це обов'язковий державний збір за базовою ставкою 20%, який закладається у кінцеву вартість продукції для споживача. Відтепер він поширюватиметься навіть на найдрібніші посилки з одягом, аксесуарами, електронікою чи запчастинами.

Зверніть увагу! На практиці це означає пряме збільшення чека: якщо замовлення коштує 20 євро, сума податку складе 4 євро (близько 180 гривень), а за покупку на 100 євро доведеться додатково сплатити 20 євро податкових нарахувань. Водночас кінцева ціна залежатиме від умов продавця та можливих законодавчих пільг, тому вартість кожної окремої посилки не обов'язково зросте рівно на п'яту частину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб уникнути митних заторів і паперової тяганини з мільйонами дрібних пакетів, законодавці запропонували модель за зразком європейської системи Import One-Stop Shop. Вона передбачає залучення міжнародних торговельних майданчиків до прямого адміністрування українського податку.

Важливо! Покупець зможе сплатити нарахований ПДВ безпосередньо під час оформлення замовлення на таких платформах, як Temu, AliExpress чи Amazon. Інформація про оплату автоматично надходитиме митникам в електронному вигляді, що дозволить посилці швидко пройти кордон.

Яку роль виконуватимуть поштові оператори

Якщо іноземний продавець чи маркетплейс не візьме участі в системі попередньої оплати податку, покупець все одно не уникне нарахувань. У таких випадках податковий тягар адмініструватимуть українські поштові служби та кур'єрські доставки під час видачі посилки.

Зверніть увагу! Для цього оператори подаватимуть тимчасові та додаткові реєстри міжнародних відправлень, через які й декларуватимуть вантажі. Звичайним громадянам не доведеться самостійно подавати митні декларації на кожну посилку.

Оновлення митного контролю потребує масштабного технічного переоснащення та інтеграції електронних баз даних усіх учасників ринку. З огляду на це народні депутати встановили тривалий перехідний період для підготовки інфраструктури.

Важливо! Нові процедури наберуть чинності лише через 45 днів після офіційного рішення Кабінету Міністрів про технічну готовність системи, але найраніше – 1 липня 2027 року. До цього моменту міжнародні онлайн-покупки до 150 євро ввозитимуться за старим безподатковим порядком.

Нещодавно ми повідомляли, що ВРУ прийняла за основу законопроєкт № 16036 у першому читанні. Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків.