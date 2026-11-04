Купуємо, а потім шкодуємо: чому нам постійно хочеться придбати нові речі

Чому ми робимо імпульсивні покупки / Фото Pexels
Ми купуємо, коли нам сумно, коли радісно, коли хочеться себе винагородити або просто тоді, коли бачимо привабливу знижку. Іноді достатньо одного повідомлення "Тільки сьогодні", щоб у кошику опинилася річ, про існування якої ми ще п'ять хвилин тому навіть не здогадувалися.
Чому ми купуємо непотрібне
Через що ми продовжуємо купувати те, без чого цілком могли б обійтися, розбирався 24 Канал.
Існує багато причин чому ми витрачаємо гроші на непотрібні речі, серед них варто виділити:
- Ми купуємо не речі, а емоції
Нова сукня може подарувати відчуття впевненості, дорогий гаджет – відчуття успішності, а чергова чашка для кави – маленьку радість посеред сірого будня. У момент покупки нам здається, що разом із річчю ми придбаємо трохи щастя, комфорту або навіть нову версію себе.
І в цьому немає нічого дивного. Невеликі покупки стали одним із найдоступніших способів отримати швидке задоволення. Коли день не задався, похід магазинами або замовлення чогось онлайн може здаватися своєрідною терапією. Проблема лише в тому, що радість від покупки часто минає швидше, ніж приходить посилка.
- Ми прагнемо відповідати чужим очікуванням
Ми живемо у світі, де соціальні мережі щодня демонструють нам красиве життя інших людей: стильні інтер'єри, модний одяг, нові автомобілі, подорожі та бездоганні образи. Поступово виникає відчуття, що нам теж усе це потрібно.
Ми купуємо не тому, що річ справді необхідна, а тому, що хочемо не відставати, бути сучасними, мати вигляд успішної людини. Іноді за бажанням придбати новий телефон ховається зовсім не потреба в кращій камері, а прагнення відчути себе частиною певного кола людей.
- Маркетинг "тисне" на наші слабкості
Знижки, обмежені пропозиції, яскраві упаковки, рекомендації блогерів створюють відчуття терміновості. Нам здається, що якщо не купимо зараз, то втратимо щось надзвичайно цінне.
Особливо підступними є розпродажі. Адже іноді ми купуємо не тому, що хочемо конкретну річ, а тому, що не хочемо втратити можливість придбати її дешевше. У результаті економимо гроші на тому, чого взагалі не планували купувати.
- Ми готуємось до майбутнього
Часто люди купують речі "на майбутнє". Наприклад:
- Ми купуємо спортивну форму, бо з понеділка точно почнемо займатися спортом.
- Замовляємо десяток книжок, бо ось тепер точно будемо багато читати.
- Купуємо кухонний гаджет, адже відтепер готуватимемо виключно здорову їжу.
Ми ніби інвестуємо у майбутню версію себе – дисципліновану, успішну, організовану та щасливу. Але іноді ці покупки так і залишаються символами наших намірів, а не реальними кроками до змін.
Як боротись з імпульсивними покупками
Важливо не забороняти собі радіти, а навчитися розрізняти справжні бажання та нав'язані потреби. Перед покупкою можна просто запитати себе:
- Чи хотів би я цю річ, якби на неї не було знижки?
- Чи купував би я її, якби ніхто не побачив?
- Чи справді вона зробить моє життя кращим?
Іноді достатньо відкласти покупку на день, щоб зрозуміти: вона зовсім не потрібна. Водночас не варто повністю відмовлятись від "терапевтичного" шопінгу. Краще виділити певну суму на місяць і спокійно витратити її без порушення фінансових планів.
До слова, через атаки Росії багато українських ТЦ рекордно скоротили години роботи. Як показує статистика, у жовтні їм вдалось пропрацювати всього – 32,5% від усього робочого часу. Для розуміння, це більше, ніж у вересні, і майже втричі ніж рік тому.
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