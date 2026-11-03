ТЦ простоювали через тривоги майже 10 робочих днів: де найгірша ситуація

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Скільки часу ТЦ не працювали через тривоги

За місяць підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ, пише UCSC.

За підсумками жовтня частка часу повітряних тривог у період роботи торговельних центрів становила 32,5%. Це на 1,7 відсоткового пункта більше, ніж у вересні 2026 року, коли показник досяг 30,8%.

Водночас 36,7% усіх тривог, які лунали в жовтні, були червоного рівня. Місяцем раніше частка таких тривог була вищою – 39,1%:

У середньому по Україні вимушений простій торговельних центрів через повітряні тривоги від початку повномасштабного вторгнення вже сягнув 186,3 робочого дня.

Лише за жовтень 2026 року ТЦ втратили ще 9,8 робочого дня.

У яких областях ситуація з тривогами найгірша

Найбільше безпекова ситуація погіршилася на Дніпропетровщині, а також у низці центральних і західних областей. Зокрема, йдеться про Хмельницьку, Рівненську, Волинську, Вінницьку та Житомирську області.

Водночас у деяких регіонах зафіксували покращення. Менше часу під час роботи торговельних центрів тривоги тривали в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, а також у Києві.

Найменш ураженими залишаються західні області – Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька. Там на повітряні тривоги припадає менш як 3% робочого часу торговельних центрів.

П’ятірка регіонів, де тривоги найчастіше лунали в період із 10:00 до 21:00, не змінилася. За наведеними в дослідженні даними, показники такі:

Донецька область – 96,5%; Запорізька область – 85%; Сумська область – 76,4%; Чернігівська область – 76,4%; Харківська область – 62,2%.

Як змінилася ситуація порівняно з вереснем

У вересні частка часу, протягом якого торговельні центри були змушені зупиняти роботу через повітряні тривоги, вже досягла 30,8%. На той момент це був новий антирекорд для галузі, попри запровадження нової системи повітряних тривог.

Для порівняння:

у вересні 2025 року показник становив 14,1%;

у серпні 2026 року – 22%;

у вересні 2026 року – вже 30,8%.

Тоді середнє зростання частки тривог у робочий час ТЦ у п’ятірці регіонів становило приблизно 7%. Погіршення зафіксували не лише поблизу лінії фронту: суттєво зросла кількість тривог у Черкаській, Кіровоградській і Житомирській областях.