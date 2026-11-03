ТЦ простаивали из-за тревог почти 10 рабочих дней: где ситуация хуже всего

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Как долго торговые центры не работали из-за тревог

За месяц выросли все отслеживаемые показатели: количество тревог, количество тревог в рабочее время ТЦ, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ, пишет UCSC.

По итогам октября доля времени воздушных тревог в период работы торговых центров составила 32,5%. Это на 1,7 процентных пункта больше, чем в сентябре 2026 года, когда показатель достиг 30,8%.

В то же время 36,7% всех тревог, прозвучавших в октябре, были красного уровня. Месяцем ранее доля таких тревог была выше – 39,1%:

В среднем по Украине вынужденный простой торговых центров из-за воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения уже достиг 186,3 рабочего дня.

Только за октябрь 2026 года ТЦ потеряли еще 9,8 рабочего дня.

В каких областях ситуация с тревогами наихудшая

Больше всего ситуация с безопасностью ухудшилась в Днепропетровской области, а также в ряде центральных и западных областей. В частности, речь идет о Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях.

В то же время в некоторых регионах отмечено улучшение. Меньше времени во время работы торговых центров тревоги длились в Черкасской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве.

Наименее затронутыми остаются западные области – Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Там на воздушные тревоги приходится менее 3% рабочего времени торговых центров.

Пятерка регионов, где тревоги чаще всего звучали в период с 10:00 до 21:00, не изменилась. Согласно приведенным в исследовании данным, показатели такие:

Донецкая область – 96,5%; Запорожская область – 85%; Сумская область – 76,4%; Черниговская область – 76,4%; Харьковская область – 62,2%.

Как изменилась ситуация по сравнению с сентябрем

В сентябре доля времени, в течение которого торговые центры были вынуждены приостанавливать работу из-за воздушных тревог, уже достигла 30,8%. На тот момент это был новый антирекорд для отрасли, несмотря на внедрение новой системы воздушных тревог.

Для сравнения:

в сентябре 2025 года показатель составлял 14,1%;

в августе 2026 года – 22%;

в сентябре 2026 года – уже 30,8%.

Тогда средний рост доли тревог в рабочее время ТЦ в пятерке регионов составлял примерно 7%. Ухудшение ситуации зафиксировали не только вблизи линии фронта: существенно возросло количество тревог в Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях.