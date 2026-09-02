Про це повідомили за підсумками доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького про підготовку заходів реагування на нові загрози, заявив Володимир Зеленський.

Як в Україні змінять систему повітряних тривог?

В Україні готують оновлення системи повітряних тривог у відповідь на зміну тактики російських ударів, зокрема використання дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності.

Одним із ключових рішень стане запровадження двох рівнів загрози – жовтого та червоного. Базово жовтий рівень відповідатиме нальоту ударних дронів, а червоний – ракетній небезпеці, зокрема загрозі балістичних атак, а також масованим ударам.

Відповідно до рівня загрози планують змінити й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу. Наразі сирена запускається лише під час оголошення тривоги, а повторний запуск для позначення відбою вже скасували.

Генеральний штаб і Повітряні сили ЗСУ спільно з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС щотижня визначатимуть показники, за якими оголошуватимуть жовтий або червоний рівень. Також планують чіткіше диференціювати тривоги за географією, щоб вони оголошувалися саме в тій частині області чи громади, де існує реальна загроза.

Окремо уряд та місцева влада мають визначити, які державні установи, підприємства та інші економічні й соціальні об’єкти зможуть працювати під час жовтого рівня небезпеки. Паралельно переглянуть нормативи щодо розташування укриттів у містах і громадах та передбачать додаткові можливості для встановлення мобільних і модульних укриттів.

Зміни торкнуться й роботи Києва під час повітряних тривог. Зокрема, під час жовтого рівня має повністю працювати Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту планують суттєво збільшити для компенсації зупинок Святошинсько-Броварської лінії.

Також у столиці планують скоротити комендантську годину, а іншим містам запропонують переглянути її тривалість з урахуванням безпекових потреб та роботи бізнесу. Водночас правила роботи шкіл і дитячих садочків залишаться незмінними, а медичні заклади отримають додаткову фінансову підтримку.

За новими правилами алгоритми реагування на загрози переглядатимуть щотижня за участю уряду, місцевої влади, бізнесу, військових та силових структур. Головна мета змін – забезпечити людям чітке розуміння рівня небезпеки, водночас дозволивши безпечну роботу частини установ і підприємств там, де це можливо.

Нагадаємо, Верховна Рада також тепер продовжуватиме роботу під час повітряних тривог у Києві. В Апараті парламенту заявили, що вживають заходів для забезпечення безперебійної роботи депутатів і мінімізації пауз у законотворчому процесі.

Засідання планують проводити безпосередньо в будівлі Верховної Ради на вулиці Михайла Грушевського, 5. Під час сигналу тривоги парламентарям даватимуть 10 хвилин, щоб спуститися в укриття. У сховищі вже підготували місця для 330 народних депутатів.