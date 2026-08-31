У зв'язку з цим Верховна Рада планує працювати під час загроз. Про це український парламент повідомив у власних соцмережах.

Що відомо про рішення?

Апарат Верховної Ради вживає всіх заходів, щоб забезпечити безперебійну роботу депутатів. Парламентарі продовжуватимуть засідання безпосередньо в будівлі на вулиці Михайла Грушевського, 5. Рада розробляє спеціальні кроки, які мають мінімізувати паузи під час законотворчого процесу.

"РБК-Україна", посилаючись на свої джерела, пише, що депутати розглядають варіант, як голосувати під час тривог. Законодавці можуть ухвалювати рішення завдяки телефонам.

У Верховній Раді шукають рішення, завдяки якому не треба буде залишати будівлю під час повітряних тривог, а достатньо буде просто спускатися в укриття та продовжувати засідання. Під час голосування в таких умовах нардепи можуть використовувати мобільний застосунок із персональною верифікацією, яка має зафіксувати, що депутат перебуває у Раді. Проте остаточного рішення наразі немає.

Нагадаємо, що парламентарі скаржились на те, що не можуть працювати через постійні тривоги. За словами депутата Микити Потураєва, через тривоги за сесію іноді вдавалось ухвалити лише один документ.

ЗМІ поширювали інформацію щодо можливого перенесення засідань у безпечніше місце. Проте, спікер парламенту Руслан Стефанчук спростував ці чутки й заявив, що нардепи не шукатимуть для себе особливих умов і працюватимуть на своєму звичному місці.