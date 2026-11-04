Покупаем, а потом жалеем: почему нам постоянно хочется приобретать новые вещи

Adv

Почему мы покупаем ненужное

Почему мы продолжаем покупать то, без чего вполне могли бы обойтись, разбирался 24 Канал.

Существует много причин, почему мы тратим деньги на ненужные вещи, среди них стоит выделить:

Мы покупаем не вещи, а эмоции

Новое платье может подарить ощущение уверенности, дорогой гаджет – ощущение успешности, а очередная чашка – маленькую радость посреди серых будней. В момент покупки нам кажется, что вместе с вещью мы приобретаем немного счастья, комфорта или даже новую версию себя.

И в этом нет ничего удивительного. Небольшие покупки стали одним из самых доступных способов получить быстрое удовольствие. Когда день не задался, поход по магазинам или заказ чего-то онлайн может казаться своеобразной терапией. Проблема лишь в том, что радость от покупки часто проходит быстрее, чем приходит посылка.

Мы стремимся соответствовать чужим ожиданиям

Мы живем в мире, где социальные сети ежедневно демонстрируют нам красивую жизнь других людей: стильные интерьеры, модную одежду, новые автомобили, путешествия и безупречные образы. Постепенно возникает ощущение, что нам тоже все это нужно.

Мы покупаем не потому, что вещь действительно необходима, а потому, что хотим не отставать, быть современными, выглядеть успешным человеком. Иногда за желанием приобрести новый телефон скрывается вовсе не потребность в лучшей камере, а стремление почувствовать себя частью определенного круга людей.

Маркетинг "давит" на наши слабости

Скидки, ограниченные предложения, яркая упаковка, рекомендации блогеров создают ощущение срочности. Нам кажется, что если не купим сейчас, то упустим что-то чрезвычайно ценное.

Особенно коварны распродажи. Ведь иногда мы покупаем не потому, что хотим конкретную вещь, а потому, что не хотим упустить возможность приобрести ее дешевле. В результате экономим деньги на том, что вообще не планировали покупать.

Мы готовимся к будущему

Часто люди покупают вещи "на будущее". Например:

Мы покупаем спортивную форму, потому что с понедельника точно начнем заниматься спортом.

Заказываем десяток книг, потому что вот теперь точно будем много читать.

Покупаем кухонный гаджет, ведь отныне будем готовить исключительно здоровую пищу.

Мы как будто инвестируем в будущую версию себя – дисциплинированную, успешную, организованную и счастливую. Но иногда эти покупки так и остаются символами наших намерений, а не реальными шагами к изменениям.

Как бороться с импульсивными покупками

Важно не запрещать себе радоваться, а научиться различать настоящие желания и навязанные потребности. Перед покупкой можно просто спросить себя:

Хотел бы я эту вещь, если бы на нее не было скидки?

Купил бы я ее, если бы никто не увидел?

Действительно ли она сделает мою жизнь лучше?

Иногда достаточно отложить покупку на день, чтобы понять: она совсем не нужна. В то же время не стоит полностью отказываться от "терапевтического" шопинга. Лучше выделить определенную сумму в месяц и спокойно потратить ее, не нарушая финансовых планов.

К слову, из-за атак России многие украинские ТЦ рекордно сократили часы работы. Как показывает статистика, в октябре им удалось проработать всего 32,5% от всего рабочего времени. Для понимания: это больше, чем в сентябре, и почти втрое больше, чем год назад.