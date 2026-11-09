Понад 20 тисяч нових справ через борги: хто опинився у "чорному" списку податкової

Хто опинився у "чорному" списку податкової через борги / Фото Depositphotos
За три квартали 2026 року проти українських компаній відкрили понад 20,3 тисячі виконавчих проваджень через податкові борги. Найчастіше зобов'язання намагалися стягнути з підприємств оптової торгівлі.
У яких регіонах найбільше нових проваджень
Найбільше нових справ щодо податкових боргів за три квартали 2026 року відкрили проти компаній із Києва – 4 160, пише Опендатабот.
Майже не відстає Дніпропетровщина, де зафіксували 3 912 проваджень. До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю нових справ також увійшли:
- Київщина – 1 352 провадження;
- Одещина – 1 162;
- Івано-Франківщина – 896.
Який бізнес найчастіше має проблеми з податковою й боргами
Найбільше нових проваджень відкрили проти підприємств оптової торгівлі – 4 249. Це приблизно кожна п'ята справа за три квартали року. Серед інших сфер, компанії яких найчастіше потрапляли до реєстру:
- Сільське господарство – 1 814 проваджень;
- Будівництво будівель – 1 521;
- Роздрібна торгівля – 808;
- Операції з нерухомістю – 803.
За кількістю нових справ серед окремих компаній лідирує агрофірма "Махаринці" – проти неї відкрили 32 провадження. На другому місці Первомайський гранітно-щебеневий кар'єр із 29 справами, на третьому – Олійноекстракційний завод "Прилуки", проти якого відкрили 23 провадження.
До п'ятірки також потрапили:
- НВК "Практика" – 20 проваджень;
- Верховинська дорожня експлуатаційна дільниця Івано-Франківського облавтодору – 19.
Скільки податкових проваджень залишаються активними
Станом на 19 жовтня 2026 року на користь Податкової залишалися активними 36 409 виконавчих проваджень. Це лише на 1% більше, ніж на початку грудня 2025 року, коли їх налічувалося 36 063.
Серед окремих підприємств найбільше активних проваджень має Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 – 80. Це на одну справу більше, ніж наприкінці 2025 року.
Водночас у деяких компаній кількість активних проваджень за цей час суттєво зросла. Найбільша зміна серед підприємств нинішньої десятки – у Рівненського автомобільного ремонтного заводу: кількість справ збільшилася з нуля до 43.
Також зросла кількість проваджень щодо таких компаній:
- Житомирський облавтодор – із 19 до 42;
- Агрофірма "Махаринці" – із 22 до 34;
- "Біоресурссервіс" – із 21 до 31.
Скільки компаній мають податкові борги в Україні
Водночас не всі борги перед Державною податковою службою доходять до примусового стягнення та потрапляють до Єдиного реєстру боржників.
За даними Опендатабот, станом на 1 липня 2026 року податкову заборгованість мала 218 731 компанія. Загальна сума боргів сягнула 263,32 мільярда гривень.
Важливо розрізняти податковий борг і виконавче провадження: сама наявність заборгованості ще не означає, що щодо компанії вже розпочали примусове стягнення. Крім того, загальна сума боргу перед Податковою та сума, яку намагаються стягнути в межах виконавчих проваджень, можуть відрізнятися.
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