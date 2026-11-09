Понад 20 тисяч нових справ через борги: хто опинився у "чорному" списку податкової

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У яких регіонах найбільше нових проваджень

Найбільше нових справ щодо податкових боргів за три квартали 2026 року відкрили проти компаній із Києва – 4 160, пише Опендатабот.

Майже не відстає Дніпропетровщина, де зафіксували 3 912 проваджень. До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю нових справ також увійшли:

Київщина – 1 352 провадження;

Одещина – 1 162;

Івано-Франківщина – 896.

Який бізнес найчастіше має проблеми з податковою й боргами

Найбільше нових проваджень відкрили проти підприємств оптової торгівлі – 4 249. Це приблизно кожна п'ята справа за три квартали року. Серед інших сфер, компанії яких найчастіше потрапляли до реєстру:

Сільське господарство – 1 814 проваджень; Будівництво будівель – 1 521; Роздрібна торгівля – 808; Операції з нерухомістю – 803.

За кількістю нових справ серед окремих компаній лідирує агрофірма "Махаринці" – проти неї відкрили 32 провадження. На другому місці Первомайський гранітно-щебеневий кар'єр із 29 справами, на третьому – Олійноекстракційний завод "Прилуки", проти якого відкрили 23 провадження.

До п'ятірки також потрапили:

НВК "Практика" – 20 проваджень;

Верховинська дорожня експлуатаційна дільниця Івано-Франківського облавтодору – 19.

Скільки податкових проваджень залишаються активними

Станом на 19 жовтня 2026 року на користь Податкової залишалися активними 36 409 виконавчих проваджень. Це лише на 1% більше, ніж на початку грудня 2025 року, коли їх налічувалося 36 063.

Серед окремих підприємств найбільше активних проваджень має Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 – 80. Це на одну справу більше, ніж наприкінці 2025 року.

Водночас у деяких компаній кількість активних проваджень за цей час суттєво зросла. Найбільша зміна серед підприємств нинішньої десятки – у Рівненського автомобільного ремонтного заводу: кількість справ збільшилася з нуля до 43.

Також зросла кількість проваджень щодо таких компаній:

Житомирський облавтодор – із 19 до 42; Агрофірма "Махаринці" – із 22 до 34; "Біоресурссервіс" – із 21 до 31.

Скільки компаній мають податкові борги в Україні

Водночас не всі борги перед Державною податковою службою доходять до примусового стягнення та потрапляють до Єдиного реєстру боржників.

За даними Опендатабот, станом на 1 липня 2026 року податкову заборгованість мала 218 731 компанія. Загальна сума боргів сягнула 263,32 мільярда гривень.

Важливо розрізняти податковий борг і виконавче провадження: сама наявність заборгованості ще не означає, що щодо компанії вже розпочали примусове стягнення. Крім того, загальна сума боргу перед Податковою та сума, яку намагаються стягнути в межах виконавчих проваджень, можуть відрізнятися.