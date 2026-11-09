Бронювання в українському ІТ: хто має більше шансів отримати захист

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Бронювання в ІТ за рік зросло майже вдвічі

У червні 2026 року бронювання мали 31% опитаних айтівців. Із них 24% були заброньовані основним роботодавцем, ще 7% – на другій роботі, пише DOU.

За рік загальна частка заброньованих зросла з 17% до 31%. Причому в першому півріччі 2026-го темпи прискорилися: від грудня 2025 року показник збільшився на 9 відсоткових пунктів, тоді як за попередні пів року – на 5.

Інфографіка DOU

Кого бронюють найчастіше

Частка заброньованих помітно відрізняється залежно від посади. Найчастіше бронювання від роботодавця мають керівники – 53%. Серед розробників цей показник становить лише 20%, а серед QA-фахівців – 21%.

До категорій із вищою часткою заброньованих також належать:

HR-фахівці та рекрутери – 41% (хоча чоловіків у цій категорії загалом небагато);

системні адміністратори – 35%;

менеджери та фахівці з безпеки – по 34%.

У яких компаніях бронюють частіше

Найвища частка заброньованих серед опитаних – у державних установах і на підприємствах: 53%. У компаніях поза ІТ, зокрема банках, телекомі та ритейлі, бронювання мають 41% айтівців.

Інфографіка DOU

У великих компаніях бронювання мають частіше

Розмір роботодавця також пов'язаний із часткою заброньованих працівників. У компаніях із понад 1000 співробітників бронювання від роботодавця має 33% айтівців. У найменших компаніях, де працює до 10 людей, – лише 9%.

В інших категоріях показники такі:

До 50 працівників – 15% заброньованих; До 200 працівників – 22%; До 1000 працівників – 29%; Понад 1000 працівників – 33%.

За рік частка заброньованих зросла в компаніях усіх розмірів, але найбільше – у великих. У першому півріччі 2026 року приріст був помітнішим у середніх і великих компаніях: по 7 відсоткових пунктів у кожній із трьох категорій, починаючи від 51 працівника. У найменших компаніях показник збільшився лише на 2 в. п.

У DefTech бронювання мають майже дві третини айтівців

Найвища частка заброньованих серед галузей – у DefTech/MilTech. Тут бронювання від роботодавця мають 63% опитаних. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник серед чоловіків в ІТ, який становить 24%.

Вищі за середній рівень показники також зафіксували в таких сферах:

GovTech – 34%;

промисловість, енергетика та агросектор – 33%;

Embedded/IoT/Hardware/Robotics – 31%;

кібербезпека – 30%.

Натомість найменша частка заброньованих – у Blockchain/Web3 (8%), GameDev (9%) і Gambling (10%). У більшості інших напрямів цей показник перебуває в межах 20–29%.

Зауважте! У дослідженні проаналізували відповіді 7 979 айтівців-чоловіків, які працюють в Україні, та порівняли їх із даними попередніх опитувань – у грудні та червні 2025 року.

Скільки доведеться платити працівникам для бронювання

У 2027 році може зрости й зарплатний поріг для бронювання працівників. Кабмін пропонує підвищити мінімальну зарплату на 10,4% – до 9 546 гривень на місяць. Якщо відповідні зміни ухвалять, зарплата заброньованого працівника має становити не менше трьох мінімальних зарплат.

Таким чином, новий поріг може зрости до 28 638 гривень на місяць. Це на 2697 гривень більше, ніж у 2026 році, коли мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, а зарплатний критерій для бронювання – 25 941 гривню.