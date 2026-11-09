Бронирование в украинской ИТ-сфере: у кого больше шансов получить защиту

Бронирование в украинской ИТ-сфере / Фото Depositphotos
За год доля забронированных сотрудников украинской ИТ-отрасли почти удвоилась. При этом возможность получить бронирование в значительной степени зависит от должности, специализации, типа и размера компании.
Число бронирований в ИТ-сфере за год выросло почти вдвое
В июне 2026 года бронирования были у 31% опрошенных ИТ-специалистов. Из них 24% были забронированы основным работодателем, еще 7% – на второй работе, пишет DOU.
За год общая доля забронированных выросла с 17% до 31%. Причем в первом полугодии 2026 года темпы ускорились: по сравнению с декабрем 2025 года показатель увеличился на 9 процентных пунктов, тогда как за предыдущие полгода – на 5.
Кого бронируют чаще всего
Доля забронированных заметно отличается в зависимости от должности. Чаще всего бронирование от работодателя получают руководители – 53%. Среди разработчиков этот показатель составляет всего 20%, а среди QA-специалистов – 21%.
К категориям с более высокой долей бронированных также относятся:
- HR-специалисты и рекрутеры – 41% (хотя мужчин в этой категории в целом немного);
- системные администраторы – 35%;
- менеджеры и специалисты по безопасности – по 34%.
В каких компаниях проводят больше бронирования
Самая высокая доля бронированных среди опрошенных – в государственных учреждениях и на предприятиях: 53%. В компаниях вне ИТ-сферы, в частности в банках, телекоммуникациях и ритейле, бронированы 41% ИТ-специалистов.
В больших компаниях бронирование встречается чаще
Размер компании также связан с долей сотрудников, получивших бронирование от работодателя. В компаниях с более чем 1000 сотрудников бронирование получают 33% ИТ-специалистов. В самых маленьких компаниях, где работает до 10 человек, – всего 9%.
В других категориях показатели такие:
- До 50 сотрудников – 15% бронированных;
- До 200 сотрудников – 22%;
- До 1000 сотрудников – 29%;
- Свыше 1000 сотрудников – 33%.
За год доля забронированных выросла в компаниях всех размеров, но больше всего – в больших. В первом полугодии 2026 года прирост был более заметным в средних и больших компаниях: по 7 процентных пунктов в каждой из трех категорий, начиная с 51 сотрудника. В самых маленьких компаниях показатель увеличился лишь на 2 п. п.
В DefTech бронирование имеют почти две трети ИТ-специалистов
Самая высокая доля забронированных среди отраслей – в DefTech/MilTech. Здесь бронирование от работодателя имеют 63% опрошенных. Это более чем вдвое превышает средний показатель среди мужчин в ИТ, который составляет 24%.
Показатели выше среднего уровня также зафиксированы в таких сферах:
- GovTech – 34%;
- промышленность, энергетика и агросектор – 33%;
- Embedded/IoT/Hardware/Robotics – 31%;
- кибербезопасность – 30%.
Напротив, наименьшая доля забронированных – в Blockchain/Web3 (8%), GameDev (9%) и Gambling (10%). В большинстве других направлений этот показатель находится в пределах 20–29%.
Обратите внимание! В исследовании проанализированы ответы 7 979 ИТ-специалистов-мужчин, работающих в Украине, и сопоставлены с данными предыдущих опросов – в декабре и июне 2025 года.
Сколько придется платить работникам для бронирования
В 2027 году может вырасти и зарплатный порог для бронирования сотрудников. Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату на 10,4% – до 9 546 гривен в месяц. Если соответствующие изменения будут приняты, зарплата работника, на которого оформлено бронирование, должна составлять не менее трех минимальных зарплат.
Таким образом, новый порог может вырасти до 28 638 гривен в месяц. Это на 2697 гривен больше, чем в 2026 году, когда минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, а зарплатный критерий для бронирования – 25 941 гривну.
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