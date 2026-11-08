Блекаут на роботі: коли можуть оформити простій та скільки за це виплатять працівникам

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Коли через відключення світла компанія може оголосити простій і чи буде компенсація

Простій можуть запровадити, якщо через відключення світла підприємство не має можливості організувати робочий процес. Ідеться про ситуації, коли працівники фактично не можуть виконувати свої трудові обов’язки через перебої з електроенергією, повідомили в Державній службі України з питань праці.

У такому разі роботодавець повинен належним чином оформити простій. Самого факту відключення світла недостатньо – має бути зафіксовано, що через нього робота підприємства або окремих працівників стала неможливою.

Навіть якщо підприємство тимчасово не працює через відключення електроенергії, працівники мають право на оплату цього періоду:

За роз’ясненням Держпраці, зарплата під час простою має становити не менше ніж дві третини встановленого працівникові посадового окладу або тарифної ставки.

Тобто роботодавець може виплачувати менше, ніж звичайну зарплату, але не має права зменшувати оплату простою нижче встановленого законодавством мінімуму.

Скільки годин без світла може бути Київ узимку

Київ отримує електроенергію через загальнодержавну мережу, тому пошкодження ключових вузлів і підстанцій у Київській області можуть обмежувати постачання до столиці. Через це взимку може виникнути потреба в додаткових обмеженнях споживання.

Наразі потреби Києва в електроенергії оцінюють приблизно в 1,1 – 1,2 гігавата. Взимку навантаження може зрости до 2 гігаватів. Залежно від ситуації в енергосистемі можливі три сценарії відключень світла:

Сприятливий: якщо не буде критичних пошкоджень, а ремонт відбуватиметься швидко, світла може не бути 8 – 10 годин на добу. Середній: у разі нових ударів і помірних морозів відключення можуть тривати 12 – 16 годин. Найважчий: якщо сильні морози збігатимуться з регулярними атаками на ключові підстанції, без електроенергії можна буде залишатися до 20 годин на добу.

Це можливі сценарії, а не гарантовані графіки відключень. Реальна ситуація залежатиме від подальших обстрілів і швидкості відновлення енергосистеми.