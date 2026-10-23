Чи занурить Росія Україну в темряву: що вирішить долю енергосистеми взимку – аналіз 24 Каналу

Росія посилює удари по українській енергетиці, намагаючись позбавити країну світла й тепла напередодні морозів. Наслідки атак уже відчувають у різних регіонах, а енергетики змушені одночасно відновлювати пошкоджені об'єкти й готувати систему до зростання споживання взимку.

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Та чи здатні російські обстріли спричинити масштабний блекаут і що може стати вирішальним у боротьбі за стабільність енергосистеми? Навіть попри підготовку до нових ударів, багато залежатиме від масштабів руйнувань, швидкості ремонтів і температури повітря.

Крім того, питання не лише в тому, чи буде електрика, а й у тому, наскільки готові до тривалих відключень українські міста та самі мешканці. Президент Зеленський та містяни уже звернули увагу на проблеми з підготовкою Києва до зими, а енергетики попереджають про різні сценарії проходження холодного сезону.

24 Канал зібрав, що відомо про наслідки російських атак, якими можуть бути відключення взимку та що варто зробити заздалегідь, аби підготуватися до можливих перебоїв. Деталі – читайте далі в матеріалі.

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Росія намагається позбавити українців світла й тепла

Російські війська систематично атакують мережі, підстанції та об'єкти генерації, ігноруючи оголошене президентом США Трампом "енергетичне перемир'я". Українські енергетики ремонтують пошкоджене обладнання, а захисні споруди допомагають зменшувати наслідки ударів.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, Росія не досягла мети повністю знеструмити столицю та відрізати Лівобережжя від генерації на правому березі Дніпра.

Всі ці розмови московських пропагандистів ні до чого не призведуть. Ми швидше і краще за них вміємо відстоювати свою енергетику, ніж вони вміють її руйнувати, – сказав він.

Водночас це не означає, що тривалих відключень не буде. Ситуація залежатиме від інтенсивності подальших атак, масштабів руйнувань і швидкості ремонтів.

Прогнози

Масовані атаки спричиняють знеструмлення в різних регіонах

У другій половині жовтня Росія кілька разів масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України.

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Удар із вечора 16 до ранку 17 жовтня налічував понад 320 безпілотників і ракети. Тоді було уражено понад 15 об'єктів генерації та передачі електроенергії, найскладнішою була ситуація в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині.

У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ і Київщину, зокрема 16 балістичними ракетами. Пошкоджень зазнали понад 10 енергетичних об'єктів, а щонайменше 550 тисяч родин залишилися без світла.

Увечері 20 жовтня та в ніч проти 21 жовтня ворог застосував ракети "Іскандер-К" і 186 ударних безпілотників, із яких українська ППО знешкодила 150. Влучання зафіксували на 27 локаціях, падіння уламків – ще на 13. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти в Бучанському районі Київщини та на Одещині.

Нова атака в ніч на 23 жовтня та вранці того самого дня охопила, зокрема, Житомирську, Волинську, Миколаївську, Полтавську, Хмельницьку й Рівненську області. За даними Міністерства енергетики, понад 500 тисяч українців залишилися без електроенергії. Нові знеструмлення також зафіксували на Донеччині та Харківщині.

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Того ж дня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Унаслідок удару без електропостачання залишилися 175 населених пунктів області: 154 повністю та ще 21 – частково. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На Рівненщині через обстріл виникла пожежа на енергетичному об'єкті. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово відходили на безпечну відстань, але згодом ліквідували займання.

Енергетики продовжують ремонти, зокрема на Одещині й Тернопільщині. Через пошкодження мереж в окремих регіонах діють погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Станом на ранок 23 жовтня споживання електроенергії було на 3,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. Українців закликали ощадливо використовувати електроенергію та обмежити роботу потужних приладів із 16:00 до 22:00.

Зеленський попередив про проблеми з підготовкою Києва до зими

На тлі російських атак Володимир Зеленський розкритикував план стійкості Києва, зазначивши, що столиця відстає від інших регіонів. За його словами, проблеми стосуються не лише критичної інфраструктури, а й готовності житлових будинків, шкіл, укриттів і транспорту до холодів.

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Через одиничні удари "Шахедів" відключається електрика, відключається вода. Багато є і інших питань, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд, роботи транспорту, підготовки будинків в Києві до зими. Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібні прискорення, – наголосив президент.

Щоб пришвидшити підготовку столиці, Зеленський навіть консультувався з міським головою Харкова Ігорем Тереховим та очільником Запорізької ОВА Іваном Федоровим. Також народні депутати підтримали рішення викликати мера Києва Віталія Кличка до Верховної Ради для доповіді про підготовку міста до зими.

До слова. Віталій Кличко відзвітував у Верховній Раді про забезпеченість столиці генераторами та котельнями на зиму в умовах масштабних ударів по енергетиці. Посадовець продемонстрував навички політичного Footwork і назвав безпідставними звинувачення у зриві опалювального сезону. Не забув мер заявити і про політичний тиск та блокування коштів з боку центральної влади.

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Скільки годин без світла може бути Київ узимку

Київ залежить від електроенергії, яку отримує через загальнодержавну мережу. Пошкодження ключових вузлів і підстанцій у Київській області можуть обмежувати постачання до столиці, тому доводиться регулювати споживання.

Зараз потреби Києва оцінюють приблизно в 1,1 – 1,2 гігавата, а взимку навантаження може зрости до 2 гігават.

Можливі три сценарії вимкнень світла:

Сприятливий : за відсутності критичних пошкоджень і швидкого ремонту світла може не бути 8 – 10 годин на добу;

: за відсутності критичних пошкоджень і швидкого ремонту світла може не бути 8 – 10 годин на добу; Середній : за нових ударів і помірних морозів відключення можуть тривати 12 – 16 годин.

: за нових ударів і помірних морозів відключення можуть тривати 12 – 16 годин. Найважчий: якщо сильні морози збігатимуться з регулярними атаками на ключові підстанції, без електроенергії можна буде залишатися до 20 годин на добу.

Це можливі сценарії, а не гарантовані графіки. Реальна ситуація залежатиме від подальших обстрілів і швидкості відновлення енергосистеми.

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Як підготуватися до відключень

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко радить мешканцям багатоквартирних будинків подбати про теплоізоляцію та резервне живлення систем опалення.

Найважливіше зараз – перевірити, наскільки ваші будинки теплоізольовані, наскільки закриті парадні, чи не гуляє мороз під дахом і в підвалі. Друге – це резервне живлення для циркуляційних насосів, які доносять гарячу воду. Оце елемент підготовки, який зараз ще абсолютно можна зробити в кожному будинку, – пояснив експерт.

Колишній британський солдат, український морський піхотинець, який пройшов російський полон, Шон Пінер розповів, що його будинок обладнаний сонячними панелями, інвертором і дизельним генератором. Родина також має павербанки й зарядні станції, однак таке обладнання доступне не всім.

Тому пункти незламності, які облаштовують у містах, мають надзвичайно важливе значення. Достатньо зайти до супермаркетів у Дніпрі і побачити, як люди заряджають телефони та сидять у теплі– підкреслив він.

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Зеленський закликав не послаблювати тиск на Росію

Володимир Зеленський пов'язав продовження російських атак на українську енергетику з послабленням санкційного тиску та закликав міжнародних партнерів не відступати від обраного курсу.

Важливо! Володимир Зеленський переконаний, що послаблення економічного тиску на Москву з боку Дональда Трампа не зупинить агресію, а лише надихне Кремль. Скасування обмежень на російське паливо є лише початком небезпечного процесу. Попри це, глава держави сподівається на рішучість Білого дому у припиненні ударів по критичній інфраструктурі України та завершенні війни.

Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора – це все тільки спонукає його (Кремль – 24 Канал) бити далі. Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну– наголосив президент.

Олександр Харченко також відзначив допомогу європейських партнерів, які постачають Україні необхідне обладнання, хоча процес іноді затримують бюрократичні процедури.

Попри російські атаки, експерт вважає, що Україна має ресурси й розуміння того, як діяти в умовах енергетичних загроз.