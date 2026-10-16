Під час пресбрифінгу глава держави наголосив на небезпеці ланцюгової реакції у разі поступок агресору.

Що сказав президент про санкції проти Росії?

За його словами, послаблення обмежень після енергетичного сектора неминуче пошириться на інші критичні сфери.

"Я абсолютно в цьому впевнений. Будуть знімати санкції після газу, ще з чогось. Дійде все до банківської системи, окремих людей, хімічної промисловості", – зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що згода на домовленості щодо дизельного пального створить прецедент для укладення угод щодо газу.

Саме такий розвиток подій, на його переконання, відкриє шлях до подальшого демонтажу санкційного тиску на Росію.

Заморожені активи та позиція партнерів

Окрему увагу Володимир Зеленський звернув на питання знерухомлених активів держави-агресора. Він наголосив, що для збереження блокування цих коштів і спрямування їх на захист та відбудову країни потрібна чітка дипломатична єдність партнерів.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про роботу над 22-м пакетом санкцій проти Росії. Вона констатувала, що Москва не дотрималася домовленостей про енергетичне перемир'я.

Раніше ми також писали, що Володимир Зеленський виступив із критикою рішення США дозволити експорт російського пального. Тоді він наголосив, що подібні поступки без чітких гарантій деескалації лише заохочують Кремль до продовження терору.