Во время пресс-брифинга глава государства подчеркнул опасность цепной реакции в случае уступок агрессору.

Что сказал президент о санкциях против России?

По его словам, ослабление ограничений после энергетического сектора неизбежно распространится на другие критические сферы.

"Я абсолютно в этом уверен. Будут снимать санкции после газа, еще с чего-то. Дойдет дело до банковской системы, отдельных людей, химической промышленности", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что согласие на договоренности по дизельному топливу создаст прецедент для заключения соглашений по газу.

Именно такое развитие событий, по его убеждению, откроет путь к дальнейшему ослаблению санкционного давления на Россию.

Замороженные активы и позиция партнеров

Особое внимание Владимир Зеленский уделил вопросу замороженных активов государства-агрессора. Он подчеркнул, что для сохранения блокировки этих средств и направления их на защиту и восстановление страны необходимо четкое дипломатическое единство партнеров.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над 22-м пакетом санкций против России. Она констатировала, что Москва не соблюдала договоренности об энергетическом перемирии.

Ранее мы также писали, что Владимир Зеленский выступил с критикой решения США разрешить экспорт российского топлива. Тогда он подчеркнул, что подобные уступки без четких гарантий деэскалации лишь поощряют Кремль к продолжению террора.