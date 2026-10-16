Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддержал инициативу президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии", но Россия не соблюдала достигнутые договоренности. Об этом она сказала во время совместного общения с журналистами с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

Какие санкции готовит Европа против России?

Фон дер Ляйен подчеркнула, что вместо соблюдения перемирия Россия усилила агрессию. Поэтому Европейский Союз намерен также усилить давление на Москву и уже работает над новым пакетом ограничений.

Конечно, мы поддержали энергетическое перемирие президента Трампа, но мы видели, что Россия не соблюдала его – ни на минуту. Вместо этого Россия пошла на эскалацию, и поэтому нам приходится усиливать давление на Россию,

– заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также фон дер Ляйен добавила, что сейчас комиссия работает над 22-м пакетом санкций и не отменит никаких санкций, если только Россия не прекратит войну.

К чему готовится Украина?

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится как можно быстрее завершить войну, однако Россия не демонстрирует готовности к диалогу. По его словам, именно поэтому стране нужно готовиться к следующей зиме.

Президент подчеркнул, что зимний пакет поддержки должен охватывать не только энергетику, но и противовоздушную оборону, а также финансирование. Он поблагодарил Европейский Союз, Европейский совет, Еврокомиссию и европейских лидеров за помощь Украине.

Зеленский также подчеркнул, что поддержка Европы остается важной для Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Напомним, ранее Россия требовала от США отменить санкции в обмен на энергетическое перемирие с Украиной. Однако Киев выступает против уступок Москве и настаивает на взаимном прекращении атак.