Про це повідомляється у зверненні Володимира Зеленського.

Зеленський звернувся до США через рішення щодо Росі

Президент наголосив, що мир неможливо забезпечити поступками агресору.

Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити,

– сказав він.

Глава держави зауважив, що після європейського рішення про зняття санкцій з російських олігархів російські удари та знущання з людей не припинилися, а посилилися.

Серед прикладів були ракетний удар по житловому будинку в Прилуках, застосування авіабомб по міських автобусах у Краматорську, а також постійні атаки на енергетичну інфраструктуру Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших міст. Внаслідок російського терору є десятки загиблих і сотні поранених.

Зеленський вважає, що Росія вдається до терору через нездатність досягти визначених цілей на фронті. Цього року російська армія на фронті слабша, ніж у будь-який інший період війни, а Володимир Путін намагається використати кулуарні домовленості, щоб домогтися послаблення санкцій і виграти час для продовження бойових дій.

Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу,

– наголосив Зеленський.

Україна готова до дзеркальних кроків для зниження інтенсивності бойових дій. Американська команда знає позицію Києва щодо такого підходу.

Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу,

– сказав він.

Під час зустрічі в Києві з українською стороною побувала двопартійна делегація Конгресу США. Американські представники запитали, що потрібно для завершення війни. Президент відповів, що необхідні сильна підтримка України, санкції відповідно до закону Ліндсі Грема та тиск на Росію.

Глава держави закликав Сполучені Штати підтримати захист українців і провести з Москвою сильну розмову, яка сприятиме реальній деескалації, а не новим поступкам Кремлю.