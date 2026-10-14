24 Канал зібрав найголовніші заяви мера міста.

Що сказав мер у парламенті?

Віталій Кличко виступив у сесійній залі Верховної Ради 14 жовтня. Напередодні за запрошення міського голови до парламенту проголосував 151 народний депутат.

На виступ мер мав п'ять хвилин без запитань від парламентарів.