"24 Канал" собрал самые важные заявления мэра города.

Что сказал мэр в парламенте?

Виталий Кличко выступил в сессионном зале Верховной Рады 14 октября. Накануне за приглашение мэра в парламент проголосовал 151 народный депутат.

На выступление мэру было отведено пять минут без вопросов от парламентариев.