Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради.

Що відомо про виклик Кличка до Ради

Ініціаторкою виступила народна депутатка Мар'яна Безугла. Причиною вона назвала провалену підготовку міста до зими.

Рішення про виклик Кличка до Верховної Ради було ухвалене рішенням 151 депутата. Ще 8 виступили проти, 9 утримались та 148 депутатів не голосували.

Проінформуйте, що ми будемо його чекати,

– підсумував результат голосування спікер Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що днями столична влада просила жителів міста терміново підготувати індивідуальні запаси на випадок тривалих відключень світла та води. Причиною такого кроку стало стрімке збільшення кількості російських ударів по українській енергетиці.

Кличко, зокрема, просив киян розглянути різні варіанти для безпеки. Він запевнив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності ППО.